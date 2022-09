ITAPA EXPO si na nábrežie Dunaja prišli pozrieť tisícky ľudí

Jedným z podporovateľov unikátneho festivalu inovácií ITAPA EXPO 2022, ktorý sa uskutočnil uplynulý víkend na námestí M. R. Štefánika v Bratislave, bolo aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Projektami zameranými na mladých ľudí chce priniesť lepšiu budúcnosť pre našu krajinu.

Konkrétne formy podpory pri príležitosti ITAPA EXPO 2022 objasňuje Veronika Gmiterko, generálna tajomníčka služobného úradu MF SR:

„Ministerstvo financií SR sa ako jedna z prvých inštitúcií v štátnej správe rozhodlo naplno využiť potenciál moderného a inovatívneho prístupu v personálnom manažmente. Ministerstvo financií je pritom taký istý relevantný zamestnávateľ ako najväčšie IT spoločnosti na Slovensku. Aby sme vedeli prinášať čoraz efektívnejšie a kvalitnejšie služby pre občanov, musíme sa posúvať výrazne ďalej aj v otázke ľudských zdrojov.“

Ako konkrétne v tejto oblasti ministerstvo postupuje?

„Štátne inštitúcie v tejto oblasti nemajú takmer žiadne skúsenosti a, na rozdiel od komerčného sektora, doteraz nevedeli alebo neboli ochotné vytvárať vhodné prostredie na zapojenie mladých ľudí a študentov do procesu. My sme sa to však rozhodli zmeniť. Tento rok sme rozbehli niekoľko projektov, ktorými sme chceli osloviť najmä mladých ľudí a priblížiť im prácu na rezorte financií a v štátnej správe ako takej.“

Veronika Gmiterko. Foto: ITAPA.

Aký konkrétny projekt ste pripravili?

„Jedným z takýchto projektov je rozbehnutie unikátnej spolupráce s Fakultou informaticky a informačných technológii STÚ. Spoločne pracujeme na vytvorení špeciálneho „laboratória“, kde sa budú môcť študenti vzdelávať a v rámci toho pracovať na ministerských projektoch, oboznamovať sa s prostredím a procesmi v štátnej správe. Študenti a mladí ľudia získajú skúsenosti a prax, pričom ministerstvo financií dostane inovatívny pohľad na rôzne riešenia a potenciálnych budúcich zamestnancov.“

Pripravili ste niečo pre študentov aj počas leta?

„Počas leta sme pripravili rôzne programy. V prvom rade išlo o stáže, teda študentov sme zapojili do reálnej práce na rôznych odboroch v rámci rezortu. Tiež sme spustili unikátnu súťaž, počas ktorej nám mladí ľudia posielali svoje nápady na témy: Ako zlepšiť fungovanie štátu, ako lepšie hospodáriť s verejnými financiami alebo ako zlepšiť IT procesy. Táto forma sa nám veľmi osvedčila a sme radi veľkému záujmu zo strany mladých ľudí. Najlepším autorom sme ponúkli spoluprácu a návrhmi sa budeme, samozrejme, inšpirovať aj pri reálnych rozhodnutiach.“

A v tomto vám určite pomohlo aj podujatie ITAPA EXPO.

„Musím oceniť dobrú spoluprácu s ITAPA, vďaka ktorej vieme náš zámer motivovať a zaujať mladých, kvalitných a inovatívnych ľudí ešte viac rozšíriť. Práve to nám môže výrazne pomôcť posúvať Slovensko dopredu správnym smerom.“