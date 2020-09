ITAPA vyhlasuje súťaž Cena ITAPA 2020. Hľadáme projekty do IT siene slávy

ITAPA vyhlasuje už 19. ročník prestížnej súťaže Cena ITAPA, ktorá je každoročnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA. Uzávierka prihlášok je 1. októbra 2020. Tento rok bude mať kongres tri dni (9. – 11.11. 2020), pričom prvý deň bude venovaný témam smart industry a digitálnemu zdravotníctvu, druhý deň budú rezonovať témy eGovernmentu, digitalizácie spoločnosti a financovania, a posledný deň kongres ITAPA uzavrú témy kybernetickej bezpečnosti.

Hlavným cieľom súťaže Cena ITAPA je oceniť a vyzdvihnúť prínos inovatívnych projektov v oblasti digitalizácie spoločnosti, ktorá dnes zasahuje skutočne do všetkých oblastí nášho života. Každý, kto za posledný rok pracoval na inovatívnych riešeniach zameraných nielen na občana, ale aj na pokrok v oblasti digitalizácie spoločnosti ako takej, môže svoje projekty prihlásiť vyplnením online formuláru k súťaži. Realizované projekty môžu ich autori prihlásiť do súťaže najneskôr do 1. októbra 2020.

Tento rok sa Cena ITAPA vyhlasuje v dvoch kategóriách – Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti a Najinovatívnejší IT projekt. Do prvej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktoré využívajú informačné technológie napríklad na riešenie eliminácie byrokracie, zlepšenia zdravia obyvateľov, či skvalitnenia životného prostredia. Do druhej kategórie sa môžu prihlasovať projekty, ktoré inovatívne využívajú informačné technológie, aby zmenili výrobu, spracovanie ekonomických údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, spôsob vzdelávania a podobne.

„Platformu ITAPA sme založili v roku 2002, odkedy vyhlasujeme aj súťaž Cena ITAPA. V tejto prestížnej súťaži oceňujeme inovatívne projekty digitalizácie spoločnosti. Za 18 rokov sme vďaka Cene ITAPA videli množstvo skvelých projektov, ktoré posunuli Slovensko vpred. Sme presvedčení, že uznanie v podobe Cena ITAPA pomáha inšpirovať druhých,“ povedala Dana Kršáková, výkonná riaditeľka ITAPA.

Cena ITAPA je pravidelnou súčasťou Medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 2020 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza v kombinácii s online prenosom a bude opäť prezentáciou noviniek a aktuálnych trendov v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

Všetky potrebné informácie o Cene ITAPA ako aj o Medzinárodnom kongrese ITAPA 2020 nájdete na www.itapa.sk. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena ITAPA sa uskutoční 11. novembra 2020 počas Galavečera ITAPA 2020 v hoteli Sheraton Bratislava.

Bezplatná akreditácia pre médiá (do 9. novembra 2020).

O ITAPA:

Podujatia ITAPA (informačné technológie a verejná správa) už 19 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné média.

Informačný servis