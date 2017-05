Iuventa využila prvý majstrovský mečbal a má jubilejný desiaty titul

ŠAĽA 26. mája (WebNoviny.sk) – Hádzanárky Iuventy Michalovce obhájili titul slovenských šampiónok, keď finálovú sériu národného play-off o majstra SR žien 2016/2017 rozhodli vo svoj prospech v najkratšom čase. Zverenky trénera Františka Urbana po dvoch minulotýždňových triumfoch (20:20 /v rozstrele 15:14/, 27:23) dosiahli tretie potrebné víťazstvo na palubovke súpera, keď v piatkovom treťom finále vyhrali v Šali nad miestnym HK Slovan Duslo hladko 28:18 (13:8). Michalovčanky zvíťazili v sérii jednoznačne 3:0 na zápasy.

Najúspešnejší tím v ére samostatnosti

Hráčky Iuventy predĺžili šnúru svojich titulov na sedem a celkovo si vybojovali jubilejné desiate prvenstvo v histórii michalovského klubu (2003, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), vďaka čomu sú už najúspešnejším tímom v ére samostatnosti, pričom o jeden primát predstihli svojho finálového súpera.

Urban tretíkrát vo funkcii hlavného kouča priviedol k zlatu svoje zverenky, s ktorými sa opäť teší zo zisku treble, keďže v sezóne 2016/2017 triumfovali okrem národného play-off aj v Slovenskom pohári i spoločnej slovensko-českej súťaži (WHIL). Iuventa získala tri trofeje v jednom ročníku už štvrtýkrát za sebou.

Triumf na palubovke súpera

Michalovčanky okrem predlanskej výnimky, keď ich finálovými súperkami boli prvýkrát Partizánčanky, opäť získali titul v súbojoch so Šaľou. Iba v roku 2014 sa radovali z majstrovskej koruny pred svojím publikom v Chemkostav aréne. Teraz opäť nadviazali na tradíciu rozhodujúcich triumfov na palubovkách súperov.

Šalianky opäť nedosiahli jubilejný desiaty majstrovský titul v ére samostatnosti, na ktorý čakajú už tucet rokov a ešte minimálne ďalší majú pred sebou. Takisto ako vlani si vybojovali strieborné medaily a pozíciu vicešampiónok. Ich tréner Michal Lukačín počas svojho doterajšieho pôsobenia na šalianskej lavičke zatiaľ neokúsil majstrovskú radosť, na konto mu pribudlo štvrté striebro (2011, 2012, 2016, 2017).

HÁDZANÁ – FINÁLE

národné play-off o majstra SR 2016/2017, hrá sa na tri víťazné zápasy

HK Slovan Duslo Šaľa – Iuventa Michalovce 18:28 (8:13) – konečný výsledok série 0:3, Iuventa je majstrom SR 2016/2017

Zostavy a góly:

Duslo: Haládiková, M. Ladicsová, Krebsová – Trochtová 4, Rácková 1, Klučková 3/2, Špendlová, B. Königová, Pócsíková 2, Tulipánová, I. Bahýlová 2, Tisajová, Blehová 1, Veselková 1, Bujnochová 4

Iuventa: Álvarezová-Lafuenteová, Medveďová – Černovová 3, M. Holešová 2, V. Kišíková, Rebičová 2, S. Nagyová 1, Habánková 7/1, Wollingerová 3, Dziurová 1, Dubovcovová 3, Bajčiová, Perederijová 6

Pok. hody: 2/2 – 3/1, vylúčené: 1 – 5, rozhodovali: Mandák a M. Rudinský (obaja SR), 1 000 divákov

Hlasy po zápase:

Michal Lukačín (tréner Dusla Šaľa): “Mali sme veľmi dobrý úvod do zápasu, no potom nas Iuventa prevalcovala. Bola lepším tímom a zaslúžene je majstrom. Je paradox, ze lepšie zápasy sme odohrali v Michalovciach ako doma v Šali.”

František Urban (tréner Iuventy Michalovce): “V oboch polčasoch nam nevyšlo úvodných päť minút, no potom sme zapli na vyššie obrátky. Podržala nas brankárka Aďa Medveďová. Som veľmi rád, že sme desiaty titul spečatili desaťgólovým víťazstvom.”

I. POLČAS

Domáci sa hneď v úvodnej minúte ujali zásluhou Klučkovej do vedenia. V 9. min vyhrávali už 5:2, ale vydarený vstup do duelu nezužitkovali. Iuventa štvorgólovou šnúrou otočila na 6:5 v 14. min. Keďže Šalianky sa v útoku len ťažko presadzovali, v zostávajúcom čase prvého dejstva pridali už len tri góly, a tak Michalovčanky poľahky získali do polčasovej prestávky sľubný náskok 13:8.

II. POLČAS

Domáce sa hneď po zmene strán dvakrát dostali na rozdiel štyroch presných zásahov, ale to bolo z ich strany v piatok maximum. Iuventa kontrolovala vývoj a strážila si bezpečné vedenie. Perederijová v 52. min upravila na 22:13 pre hostky, čo prakticky už znamenalo rozhodnutie v predstihu. V zostávajúcom čase sa Michalovčanky dočkali aj dvojciferného rozdielu, Habánková na začiatku 57. min zvýšila už na 25:15. Ten si udržali aj vďaka Dziurovej zásahu v záverečných sekundách. Iuventa triumfovala 28:18 a opäť mohla na pôde svojho rivala oslavovať titul.