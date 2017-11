BRATISLAVA 27. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský motocyklový jazdec Ivan Jakeš sa nepredstaví na prestížnych pretekoch Rely Dakar 2018. Štyridsaťštyriročný pretekár namiesto toho absolvuje seriál majstrovstiev sveta Cross Country-Rely, ktorý odštartuje v marci.

„Už roky sa chcem zúčastniť na seriáli MS. Dostal som ponuku, ktorej sa nedalo odolať, no rozhodnutie pre mňa bolo veľmi ťažké. Neviem si predstaviť, ako to budem v januári zvládať,“ uviedol Jakeš na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

„Z logistického hľadiska sa nedal skĺbiť Dakar a MS. Nie sme tím, ktorý by si mohol dovoliť mať dve veci, aby sme mohli ísť obe podujatia. Bohužiaľ, kalendár ešte nezverejnili, takže ho nepoznáme. Preteky určite budú v Abú Zabí a Katare. Ďalšie miesta ešte neviem,“ objasnil Jakeš.

Má najvyššie ambície

Ponuka zúčastniť sa na svetovom šampionáte prišla iba prednedávnom, v čase, keď už mal zaplatený nemalý členský poplatok za účasť na Dakare.

„S organizátormi sme sa dohodli, že mi to presunú na ďalší rok. Veril som, že sa s nimi dohodnem, predsa len ma už majú v kolónke ‘legenda’. Už niekoľko rokov sa vieme vzájomne prispôsobiť,“ povedal Jakeš.

Slovenský matador má na majstrovstvách sveta iba tie najvyššie ambície. „Určite sa budem chcieť motať medzi elitou. V tomto seriáli už triumfoval hocikto. Je dôležité absolvovať všetky preteky a ísť ich čo najlepšie, potom sa to môže podariť,“ myslí si Ivan Jakeš.

Teší sa na novú výzvu

Desaťnásobný účastník Rely Dakar sa na novú výzvu teší, ale uznal, že prestížne preteky mu budú chýbať a už sa nevie dočkať ročníka 2019, keď ich chce opäť absolvovať a zodpovedne sa na ne pripraviť.

„Dakar budem určite pozerať, keďže je to moja srdcovka. Všetkým držím palce, aby sa nikomu nič nestalo,“ prezradil Jakeš a zaželal si: „Dúfam, že pretrhnem smolu z ostatných dvoch rokov a na budúcoročnom Dakare pôjdem ako nikdy predtým.“

Rodák z Myjavy predstavil i členov svojho tímu, medzi ktorými sú i známi športovci Miroslav Lažo a Filip Šebo. „Filip je veľký motivátor. Vie všetko doviesť do absolútnej dokonalosti. Je jeden z ľudí, ktorý ma presvedčili, že je to dobré rozhodnutie. Je to triatlonista, takže mám sparingpartnera. Navyše má veľa kontaktov v arabských krajinách. Veľmi sa teším na nový rok,“ uzavrel Ivan Jakeš.