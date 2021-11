Ivana Gottová zavítala na Slovensko, aby tu uviedla dlhoočakávaný film Karel. Premiéru si nenechala ujsť ani ministerka kultúry

novembra pricestovala do Bratislavy vzácna delegácia z Prahy na čele s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou a manželkou Karla Gotta, Ivanou Gottovou, ktorá je zároveň hlavnou producentkou filmu KAREL. Snímku, v ktorej legendárny spevák krátko pred smrťou rekapituluje svoj život a necháva fanúšikov nahliadnuť do svojho súkromia, prišla na slávnostnej premiére podporiť aj ministerka kultúry SR Natália Milanová spolu s manželom Lukášom.

„Ďakujem pani Ivane Gottovej, že som mala tú česť osobne jej vzdať poctu za to, že odhalila toľko zo súkromia ich rodiny, aby sme aj my – diváci – mohli bližšie spoznať Karla Gotta. Osobnosť veľkú nielen talentom, ale i srdcom,“ uviedla Natália Milanová na svojich sociálnych sieťach.

Okrem nej si film prišli pozrieť viaceré známe osobnosti zo slovenského kultúrneho, spoločenského aj športového života. Nechýbali medzi nimi herci Kamila Magálová, Maroš Kramár či Milena Minichová, speváci Beáta Dubasová, Robo Opatovský alebo Patrícia Vitteková, umelecký maskér a držiteľ Českého leva Juraj Steiner, režisér Miro Drobný, hudobný expert Juraj Čurný s manželkou Andreou, spisovateľka Andrea Coddington či bývalý hokejista Jozef Golonka. Na slovenskú premiéru filmu Karel zavítala aj významná česká režisérka Olga Sommerová, ktorá tu robila spoločnosť svojej dcére, režisérke a kameramanke Olge Malířovej Špátovej. Snímka zaujala tiež mladú generáciu a na premiére sa objavila napríklad úspešná influencerka a youtuberka Lucia Hrušková, alias LucyPug, či moderátorka Michaela Kertészová.

Hostia naplnili dokopy štyri sály multikina Cinemax Bory Mall. Na slávnostnej premiére ich privítala osemčlenná delegácia v nasledujúcom zložení: producentka Ivana Gottová, režisérka Olga Malířová Špátová, výkonní producenti Lída Sekaninová, Jakub Červenka a Petr Kratochvíl, generálny partner filmu a predseda predstavenstva spoločnosti ECO-INVESTMENT Milan Fiľo, generálny riaditeľ distribučnej spoločnosti BONTONFILM Martin Palán a riaditeľ spoločnosti Bontonfilm Studios Ondřej Kulhánek.

Dokumentárny film Karel poodkrýva trochu inú tvár Karla Gotta, než akú poznala široká verejnosť. Režisérka Olga Malířová Špátová vstúpila so svojou kamerou tam, kde sa sláva končí a kde sa z fenomenálneho „Zlatého slávika“ stáva iba Karel – obyčajný človek, nadšený maliar, milujúci manžel, otec a starý otec. „Karel pristupoval k natáčaniu s veľkým vnútorným pokojom a nechal sa natáčať aj v situáciách, s ktorými by pred desiatimi rokmi len ťažko súhlasil… Chcel, aby bol jeho príbeh pravdivý. A hlavne, aby nebol nudný,“ prezradila Ivana Gottová. „V roku natáčania opäť ochorel. Možno práve v dôsledku toho, že si prechádzal ťažkou chorobou, bol vo svojich názoroch na život otvorený a pokorný,“ dodáva režisérka.

Foto: Bontonfilm

Viacero divákov sa počas filmu neubránilo slzám. No snímka Karel nie je len plná dojímavých momentov, ale aj spevákovho špecifického humoru, pozitívnej energie a životného elánu, ktorý ho neopúšťal do samotného konca. Film tak môže podľa slov Ivany Gottovej pomôcť ľuďom trochu pookriať v týchto ťažkých časoch. „Viem, že sa priaznivci môjho manžela na film Karel veľmi tešia, a cítim, že obzvlášť v tejto zložitej situácii by ich náš film mohol povzbudiť a inšpirovať, pretože je plný nielen obrovskej energie a radosti z hudby, ale aj silných emócií, vôle, statočnosti a zmierenia. Môj manžel bol vždy poslom dobrých správ, nech je preto aj uvedenie filmu Karel na veľké plátna v tomto období plnom neistoty nádejou, že bude zase lepšie. Som presvedčená, že takto by si to náš Karel želal,“ uviedla producentka.

Všetkým slovenským fanúšikom a divákom bude dokumentárny film Karel robiť radosť v kinách už od 11. novembra 2021.

