Ivanka nahradila za stolom Donalda Trumpa počas summitu G20, Merkelová súhlasila

WASHINGTON 10. júla (Webnoviny.sk) – Americký prezident Donald Trump obhajoval svoje rozhodnutie, aby ho jeho dcéra nakrátko nahradila za stolom so svetovými lídrami počas medzinárodného summitu.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017