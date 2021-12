Ivona Fialková dosiahla najlepší slovenský výsledok sezóny, v stíhačke triumfovala Elvira Öbergová

Švédska biatlonistka Elvira Öbergová sa stala víťazkou stíhacích pretekov žien na 10 km v rámci 4. kola Svetového pohára v biatlone vo francúzskom Annecy – Le Grand Bornand. Mladšia zo sestier Öbergových dosiahla vôbec prvé víťazstvo v pretekoch SP v kariére. Úspech stále sa zlepšujúcich švédskych biatlonových sestier zvýraznila tretím miestom Hanna Öbergová.

Druhá skončila za veľkých ovácií domáceho publika Francúzka Julie Simonová, súboj o tretie miesto s H. Öbergovou prehrala líderka Svetového pohára Nórka Marte Olsbuová Roeiselandová.

Šiesty najlepší výsledok kariéry

Dôvod na radosť mal v sobotu v Savojských Alpách aj slovenský biatlon. Z dvojice sestier Fialkových si účasť v stíhacích pretekoch vybojovala iba mladšia Ivona, ale po skvelom výkone sa zo 44. miesta na štarte posunula až na šestnáste v cieli. Na štyroch streleckých položkách sa 27-ročná Breznianka pomýlila iba raz na druhej položke v ľahu a výsledkom bol najlepší slovenský výsledok v sezóne 2021/2022.

Dosiaľ ním bolo 20. miesto Paulíny Fialkovej spred týždňa zo stíhacích pretekov v Hochfilzene. Ak by sa brali do úvahy iba výsledky stíhačky bez rozostupov v šprinte, skončila by Ivona Fialková ôsma. Zároveň dosiahla šiesty najlepší výsledok svojej kariéry.

Roeiselandová sa drží na čele Svetového pohára

Ivona Fialková zaostala za víťazkou o 1:45 min a vďaka prvým 25 bodom v aktuálnej sezóne sa posunula na 50. miesto v priebežnom celkovom poradí Svetového pohára. Paulína Fialková, ktorá v sobotu na štarte chýbala, je s 30 bodmi na 48. priečke. „Eufória s hromadným štartom sa až pre Ivonu nekoná, tam bude druhá pod čiarou za výsledky v Annecy, ale sú to pekné prvé body v sezóne, ktoré veľmi povzbudia. O to viac, že akoby zázračne odzneli problémy v stoji,“ napísal o Ivone Fialkovej špecializovaný web slovenskybiatlon.sk.

Líderskú pozíciu vo Svetovom pohári si po ôsmich odjazdených pretekoch udržala Nórka Marte Olsbuová Roeiselandová s 379 bodmi a náskokom 52 bodov pred Elvirou Öbergovou. Tretia priečka patrí Bieloruske Dzinare Alimbekavovej s 305 bodmi.