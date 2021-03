Ivona Fialková poskočila v stíhačke o 26 priečok, dosiahla druhý najlepší výsledok v kariére

Výborným výkonom sa v sobotňajších stíhacích pretekoch žien v seriáli Svetového pohára vo švédskom Östersunde sa prezentovala slovenská reprezentantka Ivona Fialková. Do stíhačky štartovala síce až z 33. priečky, no postupne sa prepracovala až na vynikajúcu 7. pozíciu.

Rozhodovala bežecká forma

Už menej sa darilo jej sestre Paulíne Fialkovej, ktorá bola po piatkových rýchlostných pretekoch desiata, no v sobotu finišovala až na 33. mieste. Víťazkou stíhačky sa stala Nórka Marte Olsbuová Roiselandová pred krajankou Tiril Eckhoffovou (+29,3 s), tretia skončila Bieloruska Hanna Solová (+44,0 s). Eckhoffová si už skôr zaistila triumf v celkovom poradí SP berie aj malý glóbus za víťazstvo v hodnotení disciplíny.

V sobotňajších stíhacích pretekoch rozhodovala bežecká forma jednotlivých pretekárok a najmä ich výkon na tretej a štvrtej streleckej položke, pretože práve na nich väčšina pretekárok nazbierala množstvo trestných okruhov. Ivona Fialková na prvých dvoch streľbách v ľahu minula raz, v stoji potom pridala dve a jednu chybu. Na výrazný posun nahor jej však stačilo aj päť omylov na strelnici a manko 2:08,6 min na víťazku Olsbuovú Roiselandovú. Tá minula v sobotu štyrikrát, rovnako aj druhá Eckhoffová, tretia Solová rovnako ako I. Fialková päťkrát. Olsbuová Roiselandová v sobotu dosiahla deviaty triumf v SP, tretí v tejto sezóne.

Druhý najlepší výsledok v kariére

Ivona Fialková v sobotu zaznamenala druhý najlepší výsledok v kariére, v minulosti bola šiesta v stíhačke na minuloročných majstrovstvách sveta, ktoré sa tiež rátajú do hodnotenia Svetového pohára. V Top 10 bola aj v rýchlostných pretekoch na minuloročných MS a v sezóne 2017/2018 na SP v Osle, v oboch prípadoch skončila deviata. „Som naozaj v šoku. Je to šialené a ešte tomu nemôžem uveriť. Östersund je typický veterným počasím, bol tam strašný nárazový vietor. Dnes si na mňa sadlo šťastie a som rada, že na záver sezóny som si spravila takúto chuť a prerazila do Top 10. Napriek piatim chybám som nadmieru spokojná,“ povedala Ivona Fialková pre RTVS.

Paulína Fialková štartovala v sobotu ako desiata a v Top 10 sa držala aj po prvých dvoch streľbách s jednou chybou na každej. Na tretej položke však minula až štyrikrát a na štvrtej trikrát, čo znamenalo pokles až do štvrtej desiatky klasifikácie (+3:36,4 min). „Z mojej strany zlé preteky. So stojkou mám problém a vetrom sa to dnes len znásobilo,“ zhodnotila Paulína Fialková.