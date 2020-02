Ivona Fialková príjemne prekvapila a Martin Otčenáš šokoval celý biatlonový svet, tvrdí prezident SZB

Pred majstrovstvami sveta v biatlone sa v súvislosti s ambíciami slovenskej reprezentácie skloňovalo najmä meno Paulíny Fialkovej. Dvadsaťsedemročná rodáčka z Brezna ukazovala dobrú výkonnosť a netajila sa vysokými cieľmi.

Čaro biatlonu a športu

V prvej polovici svetového šampionátu v talianskej Anterselve ju však tromfla o dva roky mladšia sestra Ivona, ktorá šiestym a deviatym miestom príjemne prekvapila aj prezidenta Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Petra Vozára.

„V tom je to čaro biatlonu a športu. Hovorí sa o jednom favoritovi a nakoniec sa podarí uspieť niekomu inému. Horšie by bolo, keby sme nemali nikoho v Top 10, respektíve keby Paulína nedokázala nadviazať na predošlé výsledky a nikto by ju nepredbehol. Na majstrovstvách sveta ju zatiaľ prekonala Ivona. Je to niečo, z čoho sa môžeme iba tešiť. Samozrejme, výkony Paulíny neboli zlé – 16. a 17. miesto medzi svetovou elitou sú veľmi pekné výsledky,“ povedal Vozár v rozhovore pre SITA.

Majstrovstvá sveta v biatlone sú často nevyspytateľné a aj preto je Peter Vozár vďačný za doterajšie výsledky. „Máme päť umiestnení v Top 20 a to sme ešte iba v polovici šampionátu. Stále máme pred sebou po dva individuálne štarty. Sestry Fialkové majú vynikajúci tím, ktorý je na vysokej profesionálnej úrovni. Pri Martinovi Otčenášovi sa dá povedať iba jedno, že šokoval biatlonový svet. Trináste miesto zo šprintu je obrovský úspech pre mužský biatlon na Slovensku a povzbudenie do budúcnosti,“ pokračoval Vozár.

Všetko je o taktike

Pri súčasnej forme sestier Fialkových a Martina Otčenáša sa naskytá otázka či nebolo vhodnejšie nominovať kompletné trio aj do miešanej štafety.

Tá otvorila svetový šampionát a slovenské kvarteto v zložení Terézia Poliaková, Veronika Machyniaková, spomenutý Martin Otčenáš a Michal Šima po predbehnutí o celý okruh preteky nedokončilo. Peter Vozár to však ako chybu rozhodne nevníma, práve naopak. Podľa neho aj to mohlo pomôcť k lepším výsledkom elitných slovenských biatlonistiek.

„Podobne ako v iných športoch vždy zvažujete, koho postavíte a koho nie. Treba si uvedomiť, že majstrovstvá sveta sú veľmi náročné a za krátky čas sa uskutoční množstvo pretekov. Navyše, svoju úlohu zohráva aj nadmorská výška, a preto je potrebné dať väčší čas regenerácii. Všetko je to o taktike a vôbec ma to nemrzí. Je to na rozhodnutí realizačného tímu, ktorý má u nás stopercentnú dôveru. Ak by sestry Fialkové išli miešanú štafetu, možno by nedosiahli také výsledky v individuálnych pretekoch,“ uviedol Vozár.

V závere rozhovoru pre SITA prvý muž slovenského biatlonu povedal, čo by ho potešilo v druhej polovici majstrovstiev sveta. „Mužov čakajú podobne ako ženy vytrvalostné preteky a verím, že pokiaľ uspejú na strelnici, tak každý z nich má šancu dostať sa do elitnej štyridsiatky a získať nejaké body do Svetového pohára. V prípade Paulíny Fialkovej by som bol rád, keby sa jej podaril taký výsledok, aký si priala pred začiatkom MS,“ dodal Vozár.