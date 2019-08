Izrael nepovolil vstup do krajiny americkým kongresmankám Rashide Tlaib a Ilhan Omar

Izrael zakázal vstup do krajiny dvom americkým kongresmankám pre ich podporu palestínskeho hnutia vyzývajúceho na bojkot Izraela.

Minister vnútra Arje Deri vo štvrtok oznámil, že po konzultácii s premiérom Benjaminom Netanjahuom a ďalšími poprednými izraelskými predstaviteľmi sa rozhodol nepovoliť vstup Rashide Tlaib a Ilhan Omar pre „ich aktivity proti Izraelu“.

Kritické moslimky

Politik vo vyhlásení uviedol, že Izrael „rešpektuje americký Kongres v rámci blízkeho spojenectva medzi oboma krajinami, ale je neprijateľné povoliť vstup do krajiny tým, ktorí si prajú uškodiť štátu Izrael, hlavne počas ich návštevy“.

Novozvolené kongresmanky, ktoré sú obe členkami Demokratickej strany a obe sú moslimky, sú kritičkami správania sa Izraela voči Palestínčanom.

Rodina Tlaib emigrovala do Spojených štátov zo Západného brehu Jordánu. Deri sa vyjadril, že Izrael zváži každú žiadosť Tlaib o návštevu príbuzných na základe humanitárnych dôvodov.

Bojkot Izraela

Podľa Netanjahua je Izrael „otvorený kritikom a kritike“, okrem tých, ktorí podporujú bojkoty proti nemu. „Kongresmanky Tlaib a Omar sú popredné aktivistky pri presadzovaní legislatívy týkajúcej sa bojkotov Izraela v americkom Kongrese,“ uviedol premiér vo svojom stanovisku. Ako tiež povedal, „návštevu si naplánovali len s jediným cieľom, a to posilniť bojkot proti nám a poprieť legitimitu Izraela“.

Izrael sa snaží bojovať proti hnutiu BDS, ktoré podporuje bojkoty či sankcie voči jeho podnikom, univerzitám a kultúrnym inštitúciám. Podporovatelia hnutia ho obhajujú ako nenásilný protest proti politike Izraela v rámci boja za práva Palestínčanov.

Kritici zase tvrdia, že sa snaží delegitimizovať Izrael, vymazať ho z máp a nahradiť ho obojnárodným štátom. Krajina prijala zákon, ktorý povoľuje udelenie zákazu vstupu každému aktivistovi, ktorý „úmyselne vydá výzvu na bojkot Izraela“.

Izrael často hostí delegácie amerických predstaviteľov a senátorov, ktorí sa obyčajne stretávajú s poprednými izraelskými aj palestínskymi predstaviteľmi.

Vyjadril sa aj Trump

Kongresmanky mala na Západnom brehu Jordánu hostiť palestínska organizácia Miftah, ktorá rozhodnutie Izraela označila za „urážku amerického ľudu a jeho zástupcov“ a „útok na právo palestínskeho ľudu osloviť činiteľov a iné subjekty z celého sveta“. Či sa mali političky stretnúť počas návštevy aj s izraelskými predstaviteľmi, nie je známe.

Krátko pred tým, než Deri ohlásil spomínané rozhodnutie, sa na margo záležitosti vyjadril aj americký prezident Donald Trump. Ten na Twitteri napísal, že ak by Izrael kongresmankám povolil vstup, „ukázalo by to veľkú slabosť“.

„Nenávidia Izrael a všetkých Židov a nie je nič, čo by sa mohlo povedať alebo urobiť, aby to zmenilo ich názor,“ napísal, pričom Tlaib a Omar, ktoré už predtým viackrát verejne kritizoval, označil za „hanbu“.