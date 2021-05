Izraelská armáda zasiahla dom lídra Hamasu v Gaze

Izraelská armáda zasiahla dom lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v Gaze. Hovorca armády v nedeľu prezradil, že Jahjá Sinvár sa zrejme ukrýva so zvyškom vysokopostavených predstaviteľov hnutia. Dom sa nachádza v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. Armáda takisto zasiahla dom jeho brata.

Predtým zase bombardovala dom, v ktorom žije popredný politický predstaviteľ Hamasu Chálil Hajja. Zatiaľ nie je známe, či je nažive.

Hamas a islamskí džihádisti

Hamas a islamskí džihádisti tvrdia, že od pondelkového vypuknutia bojov prišli o 20 bojovníkov. Podľa Izraela klamú a skutočný počet je oveľa vyšší.

Hamas a ďalšie militantné skupiny vystrelili do Izraela zhruba 2000 rakiet. Izrael zas vykonal stovky náletov a zrovnal so zemou viacero budov. V sobotu vyvolalo vlnu kritiky úplné zničenie 12-podlažnej budovy, v ktorej sídlili byty a kancelárie viacerých médií, ako napríklad agentúry The Associated Press (AP) či spravodajskej televízie Al-Džazíra.

Stovka mŕtvych

Doteraz zomrelo v Gaze najmenej 145 Palestínčanov, vrátane 41 detí a 23 žien. V Izraeli prišlo o život osem ľudí, vrátane päťročného chlapca a vojaka.

Izraelské lietadlá v nedeľu pokračovali v náletoch na cesty a budovy v Pásme Gazy. Jeden z kráterov po bombe zablokoval jednu z hlavných ciest vedúcich do najväčšej nemocnice v oblasti.

Podľa ministerstva zdravotníctva si posledné útoky vyžiadali najmenej dvoch mŕtvych a 25 zranených, medzi nimi sú ženy aj deti.