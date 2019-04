Izraelská vesmírna loď sa dostala na obežnú dráhu Mesiaca, prekonala milióny kilometrov

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Izraelská vesmírna loď sa vo štvrtok dostala na obežnú dráhu Mesiaca po tom, ako prekonala približne 5,5 milióna kilometrov.

Malý modul by mal 11. apríla pristáť ma Mesiaci, a to ako vôbec prvé izraelské vesmírne teleso. Vysokopostavený predstaviteľ spoločnosti Israel Aerospace Industries, ktorá spolupracovala na výrobe lode so spoločnosťou SpaceIL, potvrdil, že vo štvrtok dosiahli doteraz „najdôležitejší manéver“.

„Teraz nasleduje už len pristátie, z toho sme trochu nervóznejší,“ dodal. Ak všetko pôjde podľa plánu, Izrael sa stane štvrtou krajinou, ktorej sa podarí pristáť na Mesiaci.