Izraelský premiér Netanjahu oznámil výstavbu nových domov na Západnom brehu Jordánu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámil, že znovu spustí kontroverzný plán na výstavbu domov východne od Jeruzalema. Plán sa týka výstavby 3 500 bytových jednotiek pre židovských osadníkov v jednej z najcitlivejších oblastí Západného brehu Jordánu – v oblasti E1.

„Dal som inštrukcie na okamžité zverejnenie plánu postaviť 3 500 bytových jednotiek v E1. Toto sa odkladalo šesť alebo sedem rokov,“ vyhlásil v utorok Netanjahu.

Plán na výstavbu v oblasti E1 s rozlohou 12 štvorcových kilometrov navrhli už v roku 1995, ale izraelské vlády ho opakovane zastavovali po silnom medzinárodnom tlaku. Výstavba by rozšírila väčšiu osadu Ma’ale Adumim a v podstate by ju spojila s Jeruzalemom.

Palestínčania a ich podporovatelia vo svete tvrdia, že by plán v podstate rozdelil Západný breh na dve enklávy a úplne by obkolesil palestínske štvrte v Jeruzaleme. Okrem toho by mohol viesť k vysídleniu vyše 2 000 beduínov, ktorí v oblasti E1 žijú.

Netanjahuove vyhlásenie je podľa britského denníka The Guardian predvolebným ťahom zameraným na prilákanie nacionalistických voličov. Budúci pondelok sa v Izraeli totiž konajú parlamentné voľby.

Nacionalistický politik dúfa, že vďaka podpore osadníkov a ich podporovateľov v nich vyhrá. Oboje vlaňajšie voľby sa skončili remízou medzi vládnymi a opozičnými stranami, a Netanjahu ani jeho hlavný rival Benny Ganc neboli schopní zostaviť vládu.