J. D. Salingerovi zrejme vydajú nepublikované diela, objaví sa v nich aj rodina z jeho známej knihy

NEW YORK 4. februára (WebNoviny.sk) – Syn amerického spisovateľa Jeroma Davida Salingera, ktorý sa preslávil v 50. rokoch minulého storočia kultovým románom Kto chytá v žite, cez víkend potvrdil, že jeho otec napísal viacero kníh, ktoré nikdy nepublikoval, ani o nich nikomu mimo svojho najužšieho okruhu nehovoril.

Matt Salinger prezradil, že spolu s vdovou po slávnom spisovateľovi Colleen všetky otcove nepublikované materiály spoločne prechádzajú a chcú ich postupne pripravovať na vydanie. Poprosil však fanúšikov svojho otca o trpezlivosť, ktorá bude podľa neho vykúpená prísunom naozaj kvalitnej literatúry.

Publikoval iba 4 knihy

J. D. Salinger, ktorý zomrel v roku 2010 vo veku 91 rokov, publikoval počas svojho života len štyri knihy – okrem Kto chytá v žite z roku 1951 to boli ešte zbierka Deväť poviedok (1953), kniha Franny a Zooey (1961) pozostávajúca z krátkeho príbehu Franny a novely Zooey, a nakoniec kniha s dvoma novelami Do výšok zdvíhajte krov, tesári a Seymour: Úvod z roku 1963.

Dlhé roky sa však objavovali nepotvrdené informácie, že spisovateľ aj zvyšných takmer 50 rokov svojho života, počas ktorých žiadne nové diela nepublikoval, usilovne písal a všetku svoju tvorbu si starostlivo ukladal v pivnici svojho domu.

Tieto informácie živili okrem iných Salingerova dcéra Margaret a tiež jeho priateľka Joyce Maynard. Až teraz ich však definitívne potvrdil spisovateľov syn a pridal informáciu, že materiálu napísaného jeho otcom je naozaj veľa.

Rodina zo známeho diela

„Bol to niekto, kto písal 50 rokov bez publikovania, takže je to veľa materiálu,“ povedal Matt Salinger. „Prechádzame to tak rýchlo, ako sa len dá,“ dodal.

Neprezradil však zatiaľ nič o konkrétnom počte otcových doteraz nevydaných diel, ani o ich obsahu, s jedinou výnimkou – v jednom z nich sa opäť objaví rodina Glassovcov, ktorá sa predstavila už v knihe Franny a Zooey.

Salingerove nevydané diela podľa jeho syna „určite sklamú ľudí, o ktorých názor by sa nezaujímal, ale naozajstní čitatelia ich určite príjmu veľmi dobre a zapôsobia na nich spôsobom, akým každý čitateľ chce, aby naňho zapôsobila kniha, ktorú otvorí“.