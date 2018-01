Aktualizované: J. T. Bö zavŕšil double v Anterselve, z dua Slovákov bol lepší Otčenáš

aktualizované 20. januára, 17:58

ANTERSELVA 20. januára (WebNoviny.sk) – Nórsky biatlonista Johannes Thingnes Bö nielen vďaka bezchybnej streľbe suverénne zvíťazil v sobotu v talianskej Anterselve v stíhacích pretekoch na 12,5 km v rámci 6. kola Svetového pohára 2017/2018.

Nadviazal na svoj triumf z piatkového šprintu na 10 km. „Dnes som si sotva mohol v čomkoľvek počínať lepšie. Málokedy sa človeku vydaria preteky takto perfektne, bol to jeden z takých dní. Na štarte som sa koncentroval iba na strelecky bezchybné ´ležky´. Myslel som si, že to bude tesný súboj s Martinom. Keď však rýchlo urobil chybu, preteky zostali v mojej réžii, uľahčilo mi to situáciu,“ povedal J. T. Bö, citoval ho web Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).

Druhé miesto si zopakoval francúzsky líder priebežného celkového poradia SP Martin Fourcade: absolvoval jeden trestný okruh a zaostal o 1:00,5 min. „Po prvej streľbe som už mohol iba dúfať, že príde nejaké to zaváhanie aj u Johannesa. On však dnes bol perfektný, nič viac netreba povedať. Bol naozaj silnejší ako ja,“ uznal M. Fourcade.

Tretí bol Rus Anton Šipulin s jednou ranou mimo a mankom 1:18,4. „Som veľmi spokojný s mojou terajšou formou pred blížiacou sa najdôležitejšou fázou sezóny,“ uviedol brat Anastasie Kuzminovej Šipulin.

Zo Slovákov bol lepší Hasilla

Zo slovenskej dvojice lepšie dopadol 48. Martin Otčenáš, ktorý vinou piatich nesklopených terčíkov výrazne klesol zo vstupnej 21. pozície. Tomáš Hasilla sa so štyrmi zaváhaniami na palebnej čiare zosunul miernejšie zo 45. miesta na 49. priečku.

Johannes Thingnes Bö odsunul Martina Fourcada na druhú priečku tretí raz v rade. Okrem aktuálnej Anterselvy sa mu to podarilo aj 14. januára v mass-štarte v nemeckom Ruhpoldingu. Do Talianska pricestoval s mankom 44 bodov v boji o veľký glóbus, ktorý v ostatných šiestich sezónach patril Francúzovi, teraz Nór zaostáva už iba o 32 bodov (774, resp. 742).

V hodnotení stíhačky je po piatej zo siedmich kapitol druhý za rivalom o 14 bodov. Fourcade v aktuálnej sezóne ešte ani raz nechýbal na stupňoch a aj so záverom edície 2016/2017 má jeho „medailová“ séria vo SP hodnotu 17. Pravda, takáto spoľahlivosť môže byť pri konečnom účtovaní proti nemu, pretože pretekárom škrtnú body za dva najhoršie výsledky.

V nedeľu posledné preteky pred olympiádou

Dvadsaťštyriročný rodák zo Strynu Johannes Thingnes Bö dosiahol svoje ôsme prvenstvo zo štrnástich tohtosezónnych individuálnych položiek termínovej listiny, Martin Fourcade ich má na konte päť, raz sa presadil Tarjei Bö. Zostáva ešte osem súbojov vo Svetovom pohári. Trojnásobný majster sveta Johannes Thingnes Bö si pripísal 21. triumf zarátaný do bodovania.

V nedeľu prídu na rad preteky s hromadným štartom žien na 12,5 km (12.30 h) aj so spomenutou Kuzminovou a P. Fialkovou a mužov na 15 km (14.45 h) bez slovenského zastúpenia. Uzavrú predolympijské dianie v tomto prestížnom seriáli.

Súťaže biatlonistov pod piatimi kruhmi v Pjongčangu v Kórejskej republike sa uskutočnia 10. – 23. februára. Dovtedy sa 24. – 28. januára budú konať otvorené majstrovstvá Európy v talianskom stredisku Ridnaun-Val Ridanna a 2. – 3. februára je na programe 6. kolo „druholigového“ IBU Cupu, ktoré privíta Martell-Val Martello tiež na Apeninskom polostrove.

Svetový pohár 2017/2018 v biatlone

6. kolo – Anterselva

Stíhacie preteky mužov na 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 31:14,4 min (0), 2. Martin Fourcade (Fr.) +1:00,5 (1), 3. Anton Šipulin (Rus.) +1:18,4 (1), 4. Arnd Peiffer (Nem.) +1:47,5 (1), 5. Emil Hegle Svendsen (Nór.) +1:57,1 (0), 6. Emilien Jacquelin (Fr.) +2:00,8 (2), 7. Simon Eder (Rak.) +2:03,8 (1), 8. Simon Desthieux (Fr.) +2:22,9 (2), 9. Lars Helge Birkeland (Nór.) +2:25,7 (3), 10. Julian Eberhard (Rak.) +2:26,7 (3), … 48. Martin Otčenáš (SR) +5:02,3 (5), 49. Tomáš Hasilla (SR) +5:24,4 (4)

Priebežné celkové poradie vo Svetovom pohári (po 14 z 22 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 774 bodov, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 742, 3. Jakov Fak (Slovin.) 438, 4. Anton Šipulin (Rus.) 428, 5. Arnd Peiffer (Nem.) 421, 6. Tarjei Bö (Nór.) 380, 7. Simon Schempp (Nem.) 365, 8. Lukas Hofer (Tal.) 365, 9. Simon Desthieux (Fr.) 351, 10. Benjamin Weger (Švaj.) 343, … 63. Martin Otčenáš 33 (SR), 70. Matej Kazár (SR) 23

Poradie vo SP v hodnotení stíhacích pretekov (po 5 zo 7 pretekov): 1. Martin Fourcade (Fr.) 276 bodov, 2. Johannes Thingnes Bö (Nór.) 262, 3. Anton Šipulin (Rus.) 191, 4. Jakov Fak (Slovin.) 166, 5. Arnd Peiffer (Nem.) 158, 6. Lars Helge Birkeland (Nór.) 146, 7. Lukas Hofer (Tal.) 145, 8. Tarjei Bö (Nór.) 143, 9. Simon Desthieux (Fr.) 127, 10. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 126, … 74. Martin Otčenáš (SR) 1