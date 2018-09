Ja som nič neurobil, tvrdí bývalý smerák Štefek a odmieta obvinenie z nepriamej korupcie

NITRA 25. septembra (WebNoviny.sk) – Nitrianskeho mestského poslanca a kandidáta na primátora Nitry Štefana Štefeka polícia v pondelok vo večerných hodinách prepustila.

Obvinený je z nepriamej korupcie v súvislosti s jeho pôsobením v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Poslanca spolu s ďalšou osobou zadržala v pondelok ráno protikorupčná jednotka.

Dvonč nevie, o čo ide

Štefek v utorok pre agentúru SITA povedal, že je nevinný. „Obvinenie odmietam. Dávam k tomu sťažnosť, pretože sa absolútne nestotožňujem s tým, čo je tam napísané. Ja som nič neurobil, toto je scéna v súvislosti s voľbami. Zvolám k tomu v krátkom čase tlačovku, kde poviem svoje stanovisko,“ povedal Štefek.

Primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, v pondelok povedal, že nevie, o čo v prípade zadržania Štefeka ide.

„Pokiaľ nemám k tomu bližšie informácie, tak sa nechcem ani k tomu vyjadrovať, pretože si treba preveriť, čo sa tam vlastne deje alebo koho hra je to rozohratá,“ uviedol. Štefek bol roky zástupcom primátora Dvonča a zároveň okresným predsedom Smeru-SD v Nitre. V súčasnosti je nezávislým mestským poslancom.

Kolenčíková vidí za tým praktiky primátora

Ďalšia kandidátka na tento post a Štefekova kolegyňa z mestského zastupiteľstva Renáta Kolenčíková (nezávislá) povedala, že za zadržaním Štefeka vidí „Dvončovu robotu“, ktorý sa chce zbaviť protikandidáta vo voľbách. „To sú Dvončove praktiky, Dvončova robota, pretože Štefek veľa vie,“ povedala. Primátor obvinenie dôrazne odmietol.

„To je absolútna hlúposť, treba si pozrieť predvolebné prieskumy. Ja nemám dôvod sa zbavovať žiadneho protikandidáta, veď to by bolo pre mňa horšie, ako keď ich tam je 11,“ povedal primátor. Zároveň dodal, že nechce útočiť na žiadneho z protikandidátov, no podľa neho to vyzerá, ako keby sa Kolenčíková „chcela zbaviť dvoch súperov naraz“.