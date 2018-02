Jágr nedohral sobotňajší zápas, so zakrvavenou tvárou odišiel do šatne

KLADNO 17. februára (WebNoviny.sk) – Český hokejista Jaromír Jágr nedohral sobotňajšie stretnutie Kladna proti Havířovu v rámci 50. kola tamojšej druhej najvyššej súťaže.

Legendárny útočník absolvoval iba 92 sekúnd, potom ho zozadu narazil na mantinel útočník AZ Havířov Marek Sikora. Štyridsaťšesťročný Jágr sa ihneď porúčal k ľadu a chvíľu na ňom zotrval. Po príjazde záchranárov s nosidlami vstal a s pomocou lekára, no po svojich, odišiel so zakrvavenou tvárou do šatne. Rozhodcovia zákrok neposúdili ako nedovolený. Kladno napokon triumfovalo 4:1 a je na 3. mieste tabuľky WSM ligy, Havířovu patrí 7. pozícia.