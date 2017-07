Jágr sa možno bude sťahovať z NHL do Európy, podľa trénera Říhu má miesto v KHL

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Po troch rokoch sa skončilo pôsobenie ostrieľaného hokejového útočníka Jaromíra Jágra v klube zámorskej NHL Florida Panthers.

Už tretí deň je 45-ročný rodák z Kladna v profilige voľným hráčom a zatiaľ po ňom nesiahlo žiadne konkurenčné družstvo. Je tak možné, že sa bude sťahovať do Európy. Ak teda neukončí svoju bohatú kariéru.

Druhou najkvalitnejšou súťažou po NHL je nadnárodná KHL, v ktorej pôsobí aj Slovan Bratislava. Jágr už v tejto lige odohral tri sezóny, všetky za Avangard Omsk.

Ak by sa do súťaže s ruským riadením vrátil, je veľká šanca, že práve do Avangardu. “Je to celkom zložité. Ak by chcel ísť do KHL, určite tam miesto má, najmä v Omsku,” myslí si hlavný tréner Slovana Miloš Říha.

“Belasí” v pondelok začali so spoločnou prípravou na nový ročník a kouč Říha sa hneď o tom bavil so svojimi spolupracovníkmi. Na otázku, či by chcel takého hráča do svojho tímu, odpovedal: “Pre Slovan a Slovensko by bolo veľmi zaujímavé, keby sem prišla taká osobnosť.”