Jágrov návrat sa blíži, štart proti Pittsburghu ešte nie je istý

CALGARY 1. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejista Jaromír Jágr v službách tímu severoamerickej NHL Calgary Flames sa pomaly blíži k návratu do zápasového diania po zranení v dolnej časti tela. Hrať by mohol už vo štvrtok proti Pittsburghu Penguins, no štart proti jeho niekdajšiemu zamestnávateľovi zostáva stále iba v teoretickej rovine.

Pripravení pomôcť

„Chcem sa vrátiť a byť pripravený pomôcť tímu. Nechcem nastúpiť iba preto, aby som tam bol. To nie je môj štýl. Možno niekedy, ale momentálne chcem byť najmä zdravý,“ povedal podľa nhl.com 45-ročný útočník.

Český veterán priznal, že jeho zranenie môže vyplývať i z neúčasti na predsezónnom tréningovom kempe. Legendárna „šesťdesiatosmička“ sa vlani ešte v drese Floridy prezentovala 46 bodmi (16+30), ale v drese Panthers sa pokračovania v NHL nedočkala. Keď už sa zdalo, že Jágr rozbehne novú sezónu v Kladne v druhej najvyššej českej súťaži, ozvalo sa Calgary a nastala rýchla dohoda na jednu sezónu za 1 milión USD. Týždeň po podpise zmluvy sa už objavil na súťažnom ľade.

Tvrdo pracoval

„Nehral som päť mesiacov, na to netreba zabúdať. Ďalšia vec je, že som sa chcel dostať do formy čo najskôr. Tvrdo som na sebe pracoval a možno som to prehnal. Ťažko povedať. Stala sa zlá vec a teraz musím byť trpezlivý,“ zhodnotil rodák z Kladna.

Najproduktívnejší Európan v histórii NHL odohral pred zranením päť stretnutí v ktorých získal dve asistencie a dostal sa do prvej formácie k Johnnymu Gaudreauovi a Seanovi Monahanovi. „Je to frustrujúce, ale patrí to k životu. Počas kariéry som mal šťastie a vyhýbali sa mi ťažké zranenia. Nemôžem s tým nič robiť,“ uzavrel Jágr.