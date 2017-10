Jaguar Land Rover ponúka polovičné platy oproti sľubom, tvrdí hnutie SME Rodina

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Automobilka Jaguar Land Rover podľa hnutia Sme rodina ponúkajú uchádzačom o prácu polovičný plat oproti sľubom. Namiesto sľubovaných 1200 až 1700 eur majú dostávať len 650 eur v hrubom. Ako na utorňajšej tlačovej besede uviedol podpredseda hnutia Milan Krajniak, skutočný plat montážnika má byť 650 eur a skladníka 720 eur, namiesto sľubovanej sumy okolo 1150 eur v hrubom. Problémy majú nastať aj v prípade sľubovaných nástupných bonusov.

„Chodia nám maily z celého Slovenska ohľadom pracovných pohovorov do automobilky. Ponúkaný plat skladníkovi predstavoval 720 eur v hrubom. Ten navyše nemá očakávať v dohľadnej dobe sľubované dochádzkové a výkonnostné bonusy, nakoľko tieto bonusy nebudú vyplácané hneď od začiatku a počítať má zatiaľ len so základom 720 eur v hrubom,“ tlmočil slová z mailu podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.

Sľubované platy

Vláda Roberta Fica schválila podľa hnutia 11. decembra 2015 návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Jaguar Land Rover Slovakia (JLR). V tomto materiáli vidí hnutie odpoveď na všetky otázky o sľubovaných platoch a dotáciách a ďalších faktov. „V prílohe s názvom Analýza sociálnych vplyvov sa uvádza hrubá mzda 1150 eur. Realita je ale 650 a 720 eur pri montážnej linke prípadne v pozícii skladníka. V ten istý deň, 11. decembra 2015, ale prišlo k podpísaniu aj Investičnej zmluvy medzi SR a Jaguar UK a SR a mestom Nitra, kde sa píše, že Slovensko sa zaväzuje poskytnúť urýchlené udelenie povolenia na pobyt cudzincov mimo EÚ,“ skonštatoval Krajniak.

Hnutie vyzýva vládu, aby zamedzila prísunu nových lacných pracovných síl z krajín mimo EÚ. Slovenská vláda podľa hnutia investovala 630 miliónov eur – 130 miliónov eur priamo a 500 miliónov eur nepriamej pomoci – na to, aby riešila nezamestnanosť na Ukrajine alebo v Srbsku.

Lacná pracovná sila

„V súčasnosti sa nerozhoduje len o Jaguar Land Rover. Rozhoduje sa o tom, či Slovensko bude krajina so slušnými platmi, zodpovedajúcimi výkonnosti našej ekonomiky, alebo krajina lacnej pracovnej sily, kde si budú môcť nadnárodné spoločnosti v prípade potreby angažovať, koho chcú. To by potom znamenalo, že Slováci nikdy nebudú mať dobré platy,“ uzavrel Krajniak.

Jaguar Land Rover Slovakia sa voči výrokom Krajniaka ohradilo. Hnutie Sme rodina podľa JLR do zverejnených údajov nezapočítalo rôzne príplatky a benefity. „Informácie nezohľadňujú všetky súčasti nášho systému odmeňovania. Uplatňujeme komplexný systém, v ktorom sa mesačná mzda pre kvalifikovaných robotníkov a výrobných pracovníkov bude pohybovať v rozmedzí od 900 po 1 800 EUR v priemere za mesiac, v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície a skúseností,“ uviedol v stanovisku JLR manažér pre podnikové záležitosti Jozef Plško.

Spoločnosť sa bráni

Priemerná mzda podľa Jaguaru pozostáva z mesačného platu, príplatku za dopravu, príplatku za zručnosti, mesačného bonusu a trinásteho platu. Medzi ďalšie benefity patria doplnkové dôchodkové, úrazové či životné poistenie. Tento úvodný priemerný nástupný plat pritom neobsahuje ďalšie príplatky, ktoré pribudnú uplatňované v budúcnosti po spustení výroby, ako je napríklad príplatok za zmenovosť – tieto príplatky v budúcnosti priemerný plat ďalej navýšia, dodáva JLR.

Spoločnosť sa bráni aj voči výrokom, že poskytuje zamestnanie pre lacné pracovné sily z tretích krajín. „Väčšina z našich viac ako 500 zamestnancov pochádza zo Slovenska a priamo z regiónu viac ako 90 percent. Aj aktuálne sa primárne zameriavame na oslovenie ľudí pochádzajúcich priamo z Nitrianskeho regiónu a blízkeho okolia,“ uzavrel Plško.