Foto: Jaguar v Nitre otvoril tréningovú akadémiu, v ktorej bude školiť zamestnancov

NITRA 29. mája (WebNoviny.sk) – Automobilka Jaguar Land Rover otvorila v Nitre tréningovú akadémiu, v ktorej bude školiť svojich zamestnancov. Investíciou za 7,5 milióna eur sa chce do budúcna vyhnúť problémom nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Vzdelávacia akadémia s rozlohou 3 000 metrov štvorcových pripraví závod na spustenie výroby, ktoré bude v priebehu jesene.

Presný dátum nie je známy

Ako informoval v utorok na tlačovej konferencii v Nitre prevádzkový riaditeľ spoločnosti Alexander Wortberg, konkrétny dátum ešte dovtedy spresnia. V súčasnosti pracuje v nitrianskom závode automobilky 1 300 zamestnancov, z toho 97 percent tvoria Slováci, 30 percent je žien. Vekový priemer zamestnancov je 36 rokov.

V najviac pokročilej fáze prípravy je momentálne hala karosárne s rozlohou 90 000 metrov štvorcových, kde chcú v priebehu leta začať testovaciu prevádzku pre model Land Rover Discovery. Pracovať tu bude 624 robotov, karosérie budú pozostávať z 350 častí. Ďalší model áut chce automobilka v Nitre vyrábať do dvoch rokov.

Súčasťou rozsiahleho areálu je aj lakovňa s rozlohou 53 000 metrov štvorcových a finálna montáž sa bude robiť na ploche 134 000 metrov štvorcových. Štvrťou súčasťou areálu automobilky je logistická časť. Investícia Jaguaru v Nitre dosiahne 1,4 miliardy eur.

Chcú si vychovávať už stredoškolákov

Tréningová akadémia prináša šesťstupňový program, ktorý zahŕňa školenie v triede aj na výrobnej linke. Noví zamestnanci preto nemusia mať predchádzajúce skúsenosti z automobilového priemyslu. „Vzdelávacia akadémia nám umožňuje poskytnúť silný program šitý na mieru potrebám závodu a zároveň dlhodobo riešiť zjavný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku,“ povedala riaditeľka ľudských zdrojov Jaguar Land Rover Nicci Cook.

Automobilka si chce okrem toho vychovávať budúcich zamestnancov už od strednej školy. V spolupráci so Strednou odbornou školou polytechnickou DSA na Novozámockej ulici v Nitre otvorí od roku 2019 štvorročný študijný program mechatronik.

Náborová kampaň do Jaguaru sa začala v októbri 2017. Za šesť mesiacov dostali 20 000 žiadostí a na každé pracovné miesto mali zhruba 100 kandidátov. Vysoký záujem bol podľa Nicci Cook aj o administratívne a manažérske pozície, kde mali na jedno miesto 20 kandidátov.

Problémom nízka mobilita

Ako povedala, automobilka si váži kvalitu uchádzačov, z ktorých mnohí sú inžinieri so skúsenosťami v automobilovom priemysle. Najčastejšími dôvodmi na odmietnutie uchádzačov boli nedostatočne aktívny pracovný postoj, niektorí neprešli zdravotnými prehliadkami.

Jaguar ponúka mzdu pre kvalifikovaných výrobných pracovníkov od 900 do 1 800 eur za mesiac v závislosti od pracovnej pozície a skúseností. Do konca roka 2018 chce prijať ešte 150 ľudí. Do roku 2020 bude závod využívať približne 2 800 pracovníkov a očakáva sa, že na Slovensku vznikne ďalších 22 000 nepriamych pracovných miest.

Pri nábore zamestnancov sa Jaguar Land Rover musí porátať s aktuálnymi trendmi v oblasti práce na Slovensku, ktorými je najnižšia miera nezamestnanosti v histórii krajiny a tiež nízky záujem Slovákov presťahovať sa za prácou. Práve pre nízku mobilitu za prácou nemá Jaguar podľa slov Wortberga obavu z prípadného príchodu piatej automobilky na východné Slovensko.