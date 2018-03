Jaguar stále neprejavil záujem podporiť výstavbu nových bytov v Nitre

NITRA 21. marca (WebNoviny.sk) – Automobilka Jaguar Land Rover zatiaľ neprejavila záujem podieľať sa na výstavbe nových bytov v Nitre, kde stavia svoj závod.

Primátor Nitry Jozef Dvonč povedal, že mesto Jaguaru navrhlo, „že časť investícií by mohli znášať aj oni, pokiaľ chcú ubytovať svojich ľudí. Ale k tomuto sme zatiaľ nedospeli“. Ako pokračoval, britskej automobilke ponúkli niektoré schémy, „napríklad schému z Rakúska, kde poisťovne stavajú byty. Tá schéma je známa, ale zatiaľ sa na Slovensku neujala“. Mesto preto pripravuje výstavbu nájomných bytov len vo vlastnej réžii, s pôžičkami zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

V súčasnosti prestavuje ubytovňu na Hlbokej ulici na bytový dom s 35 bytmi. Ďalších 33 nájomných bytov vznikne na sídlisku Diely, podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania je už schválená. Zároveň prebieha verejná súťaž na výstavbu 220 nájomných bytov bežného štandardu na Tehelnej ulici.

Víťaz súťaže má zabezpečiť všetko, od jednoduchej štúdie, cez projektovú dokumentáciu, získanie stavebné povolenia, búracie práce, až po samotnú výstavbu. Zároveň má prefinancovať celú zákazku a mesto chce od neho odkúpiť už hotové, skolaudované byty.

Na bytovú výstavbu má mesto vyčlenené aj lokality Šúdolská, Viničky a Hotel Tenis. Nitra by podľa primátora v najbližšom období potrebovala 250 až 300 nových nájomných bytov. „To je náš odhad na základe žiadostí, aj na základe toho, aký je vývoj. Určite by to pomohlo tomu, aby sme stabilizovali hlavne mladých ľudí v meste,“ povedal.