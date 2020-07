Stav kaštieľa v Rusovciach sa stále zhoršuje, úrad vlády musí prehodnotiť verejné obstarávanie

Úrad vlády prehodnocuje verejné obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie bratislavského kaštieľa v Rusovciach. Ako povedal vedúci Úradu vlády SR Július Jakab po dnešnom rokovaní vlády, po nástupe do úradu požiadali o prehodnotenie projektu, pretože trvá už niekoľko rokov. Zámer pokračovať v obnove národnej kultúrnej pamiatky schválil kabinet ešte v auguste 2012.

Podľa Jakaba sú problémy v jednotlivých pripomienkach účastníkov obstarávania a v tom, ako súťaž prebieha. Ako dodal, čím dlhšie verejné obstarávanie trvá, tým sa neustále navyšuje jeho cena.

„Momentálne je to ohodnotené na asi 71,5 milióna bez DPH, čo máte takmer 90 miliónov s DPH a tá suma neustále rastie,“ vysvetlil.

Cieľom je zabrániť chátraniu

Dodal, že pamiatka je zanedbaná niekoľko desiatok rokov a aktuálne analyzujú, ako ďalej postupovať. Či kaštieľ zakonzervujú, aby ďalej nechátral, ale na ďalšie práce peniaze nebudú, alebo využijú európske zdroje na rekonštrukciu.

„Základ je zabrániť chátraniu, aby to náhodou celé nepadlo, ale ani to by, samozrejme, nebolo zadarmo,“ dodal Jakab s tým, že momentálne nevie odhadnúť, koľko by to stálo.

Havarijný stav kaštieľa

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave roky upozorňuje na to, že súčasný stav kaštieľa je z pamiatkového hľadiska narušený a z hľadiska stavebno-technického havarijný.

V parku prebiehajú arboristické práce

Úrad vlády SR 11. júna 2018 predstavil projekt obnovy kaštieľa s tým, že zrekonštruovaná bude budova kaštieľa, park, záhrady aj čeľadník. V ten istý deň zároveň predložil na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh na zabezpečenie financovania rekonštrukcie NKP Rusovce vrátane priľahlého areálu.

Rekonštrukciu kaštieľa v tom čase vyčíslili na takmer 55 miliónov eur, rekonštrukciu čeľadníka na 17,5 milióna eur a parku so záhradami na približne 3,3 milióna eur. Úrad vlády to plánoval zaplatiť zo štátneho rozpočtu, prípadne aj z grantov.

Vlani v máji bolo vyhlásené verejné obstarávanie „Arboristika parku a areálu kaštieľa Rusovce“, čím sa prakticky mala začať rekonštrukcia kaštieľa. Ako dnes povedal Jakab, v parku v Rusovciach momentálne prebiehajú arboristické práce, v rámci ktorých odborníci kontrolujú tisícky stromov, aby neohrozovali bezpečnosť ľudí. Tesne pred Vianocami bývalé vedenie úradu vlády spustilo súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie samotného kaštieľa.

Bývalá vláda zanedbala starostlivosť o kaštieľ

V pondelok 6. júla pamiatku v Rusovciach navštívil premiér Igor Matovič (OĽaNO), minister financií Eduard Heger (OĽaNO), ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) aj ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ktorá kritizovala bývalé vedenie vlády, že zanedbalo starostlivosť o kaštieľ.

„Podľa toho, čo som videla a počula, budem rada, ak sa počas nasledujúcich štyroch rokov aspoň začne na kaštieli robiť. Teda prebehne riadne verejné obstarávanie a medzitým sa musí zabezpečiť, aby doň nelietali holuby a nepoškodzovali ho,“ povedala Milanová.