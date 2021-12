Jakeš sa na Rely Dakar nepredstaví, účasť mu skomplikoval nedostatok financií

Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby Jantar Teamu, no nedostatok získaných financií mu v tom zabránil.

Štyridsaťosemročný rodák z Myjavy sa v minulosti už dvanásťkrát postavil na štart tohto prestížneho podujatia, jeho maximom je 4. priečka z roku 2013. Najbližšia Rely Dakar sa uskutoční od 2. do 14. januára 2022.

„Po zvážení všetkých okolností som sa aj po dohode s mojou agentúrou rozhodol na Dakar 2022 necestovať. Snažili sme sa do posledného momentu urobiť všetko, aby som na Dakare 2022 súťažil, komunikoval som ako s organizátorom, ktorý bol veľmi ústretový, tak aj so svojimi partnermi. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám získať dostatok finančných prostriedkov na to, aby som mohol na Dakare plnohodnotne pretekať a reprezentovať celý team. Viacerí dlhoroční partneri museli pre nejasnú situáciu ohľadom pandémie upravovať svoje marketingové rozpočty, čo sa v tejto sezóne dotklo aj mňa,“ cituje Jakeša profil Jantar Teamu na Facebooku.

Preteky nie sú lacné

„Rely Dakar nie je lacná záležitosť a improvizácia v tomto odvetvi je neakceptovateľná. Chcel by som sa zároveň poďakovať Jantar Teamu za úžasnú podporu. Chlapcom z tímu držím palce na Dakare a verím, že v budúcej sezóne sa mi podarí pomôcť mu a splniť to, čo mi tento rok nevyšlo,“ doplnil Jakeš.

Majiteľa tímu Jána Miloňa situácia mrzí. „Čakali sme do poslednej chvíle, či sa podarí sľúbenú časť rozpočtu naplniť, ale, bohužiaľ, sa tak nestalo. Veľmi nás táto situácia mrzí, prináša aj nám nemalé problémy, najmä v logistike, ale aj po športovej stránke, kde sme chceli ísť s dvoma motorkármi. Ivanovi ďakujeme za prístup k celej situácii a veríme, že sa partneri o rok nájdu a my budeme môcť nadviazať, kde sme v tomto roku skončili,“ napísal Miloň.

Súťaž dokončil len štyrikrát

Ivan Jakeš dokončil Rely Dakar štyrikrát, okrem spomenutého 4. miesta finišoval aj na 8. priečke v roku 2015, 11. pozícii v roku 2014 a 43. stupienku v roku 2009. Jakeš debutoval na tomto púštnom dobrodružstve v roku 2007 na trati z portugalského Lisabonu do senegalského Dakaru.

Ďalších desať štartov pridal na juhoamerickom kontinente a v januári 2020 aj v Saudskej Arábii. V úvode aktuálneho roka musel svoju účasť zrušiť pre pozitívny test na COVID-19.