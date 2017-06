Jakub Grigar bol druhý v kvalifikácii K1 v Augsburgu, do semifinále ide desať slovenských lodí

AUGSBURG 23. júna (WebNoviny.sk) – Štyri slovenské lode nepostúpili do semifinále z piatkových kvalifikácií v rámci 2. kola Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu.

Predčasne sa rozlúčili kajakár Andrej Málek, kajakárky Eliška Mintálová, Elena Kaliská a kanoista Michal Martikán. Deblkanoisti Pavol a Peter Hochschornerovci na svoje kvalifikačné jazdy vôbec nenastúpili.

Škantárovci idú do semifinále zo 7. miesta

Najlepší výsledok spomedzi Slovákov zaznamenal v K1 Jakub Grigar, ktorý skončil v úvodnej kvalifikačnej jazde na druhom mieste za Čechom Jiřím Prskavcom. Martin Halčin postúpil z 25. miesta a Andrej Málek neprenikol do semifinále ani v druhej kvalifikácii.

Úradujúci a podľa vývoja udalostí aj poslední olympijskí šampióni v C2 bratranci Ladislav a Peter Škantárovci obsadili v kvalifikácii 7. priečku, ich krajania Tomáš Kučera a Ján Bátik dopádlovali na 11. pozícii. Postúpilo všetkých 14 zúčastnených posádok, najlepší boli Česi Ondřej Karlovský a Jakub Jáně.

V C1 postúpili aj Beňuš so Slafkovským

V ženskej kategórii C1 prekvapila 5. miestom Monika Škáchová, postup si zaistili aj Simona Maceková (20.) a Simona Glejteková, ktorá potrebovala aj druhú kvalifikáciu. Najrýchlejšia v tej prvej bola britská favoritka Kimberley Woodsová.

Medzi mužmi v C1 skončil v prvej kvalifikácii piaty Matej Beňuš, z druhej kvalifikácie postúpil do semifinále aj Alexander Slafkovský. Michal Martikán v druhej kvalifikácii skončil až na 37. mieste. V kategórii K1 ženy sa do semifinále kvalifikovala iba Jana Dukátová, Elena Kaliská a Eliška Mintálová nepochodili ani v druhej kvalifikácii.

V sobotu sú v Augsburgu na programe semifinálové a finálové jazdy v C2, C1 ženy a K1 muži, v nedeľu zase K1 ženy a C1 muži.

Svetový pohár v Augsburgu

piatok – kvalifikácia:.

K1 muži

I. kvalifikácia (30 najlepších do semifinále): 1. Jiří Prskavec (ČR) 93,28 s (0), 2. Jakub Grigar (SR) 93,94 (0), … 25. Martin Halčin 97,11 (0) – postúpili do semifinále, 48. Andrej Málek (všetci SR) 103,24 (6) – zatiaľ nepostúpil,

II. kvalifikácia (10 najlepších do semifinále): 1. Mathieu Biazizzo (Fr.) 94,84 (0), … 22. Andrej Málek (SR) 102,29 (8) – nepostúpil do semifinále

C1 muži

I. kvalifikácia (20 najlepších do semifinále): 1. Benjamin Savšek (Slovin.) 99,70 s (0), … 5. Matej Beňuš 101,54 (2) – postúpili do semifinále, 24. Alexander Slafkovský 104,35 (4), 25. Michal Martikán (všetci SR) 104,48 (2) – zatiaľ nepostúpili,

II. kvalifikácia (10 najlepších do semifinále): 1. Edern le Ruyet (Fr.) 103,00 (2), 2. Alexander Slafkovský 103,43 (4) – postúpil do semifinále, 37. Michal Martikán (obaja SR) 220,66 (102) – nepostúpil do semifinále

C2 muži

I. kvalifikácia (všetci do semifinále): 1. Ondřej Karlovský, Jakub Jáně (ČR) 108,78 s (0), … 7. Ladislav Škantár, Peter Škantár 113,64 (2), 11. Tomáš Kučera, Ján Bátik 121,31 (8) – postúpili do semifinále, Pavol a Peter Hochschornerovci (všetci SR) – nesúťažili

K1 ženy

I. kvalifikácia (20 najlepších do semifinále): 1. Mallory Franklinová (V. Brit.) 103,19 s (0), … 22. Jana Dukátová 111,45 (6), 41. Elena Kaliská 118,14 (4), 56. Eliška Mintálová (všetky SR) 159,75 (50) – zatiaľ nepostúpili,

II. kvalifikácia (10 najlepších do semifinále): 1. Caroline Trompeterová (Nem.) 106,70 s (0), 2. Jana Dukátová 108,30 (2) – postúpila do semifinále, … 11. Eliška Mintálová 111,73 (4), 18. 18. Elena Kaliská (všetky SR) 114,56 (6) – nepostúpili do semifinále

C1 ženy

I. kvalifikácia (20 najlepších do semifinále): 1. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 115,22 (0), … 5. Monika Škáchová 120,89 (4), 20. Simona Maceková 130,38 (6) – postúpili do semifinále, 27. Simona Glejteková (SR) 136,69 (8) – zatiaľ nepostúpila,

II. kvalifikácia (10 najlepších do semifinále): 1. Nadine Weratschnigová (Rak.) 115,77 (0), … 4. Simona Glejteková (SR) 124,64 (2) – postúpila do semifinále