Jakub Grigar získal olympijskú miestenku, finále na majstrovstvách sveta mu však nevyšlo

Slovenský reprezentant Jakub Grigar obsadil poslednú 10. priečku v nedeľňajšom finále súťaže kajakárov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v v španielskom Seu d’Urgell.

Už istému účastníkovi budúcoročných OH 2020 v japonskom Tokiu finálová jazda vôbec nevyšla – najprv mal dotyk prilbou o bránku číslo sedem a neskôr na protiprúdnej 20-tke sa okrem „ťuku“ aj zdržal opakovaným nájazdom. Výsledným časom 97,59 s nemohol pomýšľať na medailu ani na pozíciu v prvej polovici finálového poradia.

Grigar začal úplne zle

„Vo finále sa ide naplno. Začal som úplne zle v prvých štyroch bránkach, úplne mimo ´lajny´. Nechal som tam veľa času a ťažko som sa do toho dostával. Potom som už aj riskoval v ťažkých protivodných bránkach a došli mi sily. Prišla obrovská chyba v spodnej časti, ale zároveň si myslím, že jazda mala aj pekné momenty. Takže moje pocity sú zmiešané,“ uviedol Jakub Grigar po finále v Seu.

„S dobrou jazdou by sa mi lepšie lúčilo so sezónou, ale mám už miestenku do Tokia, takže sa môžem pokojne pripravovať a venovať sa svojim slabším stránkam. Cieľ bol vyjazdiť si olympiádu a popracovať na tom, kde mám rezervy,“ dodal piaty najlepší kajakár z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Zlato si v napínavom boji vypádloval 26-ročný český reprezentant Jiří Prskavec pred dvojicou Španielov – striebro získal David Llorente a bronz Joan Crespo. Zaujímavosťou je, že ak by Grigar dosiahol vo finále rovnaký čas ako v semifinále, bral by bronz. „Stať sa pred OH majstrom sveta je krásny pocit. Bol to náročný boj, najmä semifinále bolo veľmi nervózne. Vo finále som zo seba dostal to najlepšie a som rád, že po Petrovi Kauzerovi som prebral post najlepšieho svetového kajakára,“ povedal Prskavec do mikrofónu Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).

Slovenské ženy skončili už v kvalifikácii

Jakub Grigar ovládol piatkovú kvalifikáciu a v nedeľňajšom semifinále tak štartoval ako posledný. Semifinálová jazda bola z jeho pohľadu čistá, no pomalá, preto do finále prekĺzol až z desiatej priečky. Získal tým olympijskú miestenku pre Slovensko do Tokia 2020, zároveň v internej nominácii získal istotu štartu pre seba pod piatimi kruhmi.

V kanoe žien si zlato vypádlovala mladá Nemka Andrea Herzogová, ktorá v nedeľu predviedla dve skvelé jazdy. V porovnaní so semifinále sa vo finále vyvarovala dotykom s bránkami a nestačila na ňu ani Austrálčanka Jessica Foxová, tá s jedným „ťukom“ získala striebro. Bronz putuje do Rakúska zásluhou Nadine Weratschnigovej. Slovenské trio Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská a Monika Škáchová skončilo svoju púť svetovým šampionátom už v piatkovej kvalifikácii. „Je ťažké uveriť tomu, že som majsterka sveta. Teraz ani neviem, ako sa to prihodilo. Šlo sa mi celkom dobre a predviedla som dnes dve veľmi dobré jazdy,“ povedala Herzogová do mikrofónu Medzinárodnej kanoistickej federácie (ICF).

Tri miestenky na olympiádu

Na svetovom šampionáte v Seu d’Urgell získalo Slovensko tri miestenky na budúcoročné OH v japonskom Tokiu. Už vo štvrtkovej kvalifikácii sa o ne postarali v kajaku žien Eliška Mintálová s Janou Dukátovou, ktoré sa na májových ME v anglickom Londýne pobijú v internej kvalifikácii o to, ktorá z nich sa predstaví pod piatimi kruhmi. Bližšie k tomu má zatiaľ Mintálová. V sobotu v kanoe mužov postúpil do finále Alexander Slafkovský a tiež získal pre Slovensko právo štartu na OH 2020.

V kategórii C1M sú v hre o olympijskú účasť aj Matej Beňuš a Michal Martikán. Bez olympijskej istoty je Slovensko v kanoe žien, kde Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská ani Monika Škáchová nepostúpili z piatkovej kvalifikácie. Posledná šanca získať miestenku pre Slovensko bude na ME 2020 v Londýne, v hre bude jediné miesto.

Rovnako ako pred rokom na majstrovstvách sveta v brazílskom Riu de Janeiro aj na svetovom šampionáte v španielskom Seu d’Urgell získalo Slovensko iba jednu medailu – v stredajších súťažiach hliadok obhájili zlato slovenskí kanoisti Slafkovský, Martikán a Beňuš, ktorí tejto disciplíne kraľujú bez prerušenia už od roku 2009. V individuálnych súťažiach bol najvyššie Alexander Slafkovský v kanoe mužov na štvrtom mieste a Jakub Grigar v kajaku mužov na 10. priečke.