Jakub Polanka otvoril Fashion LIVE! 2017 svojou kolekciou plnou ženskej krásy a kontrastov. Špeciálne vydanie magazínu LÁV pokrstil niťami.

Bratislava, 19. október 2017 ( WBN/PR ) – Najväčšie módne podujatie Fashion LIVE! odštartovalo aktuálny ročník vo veľkom štýle. Utorkový otvárací event priniesol premiéru najnovšej kolekcie uznávaného českého dizajnéra Jakuba Polanku, ktorý sa zároveň postaral aj o krst špeciálneho vydania magazínu LÁV.

Najväčší módny maratón začal v Starej tržnici počas utorkového večera premiérou kolekcie SS18 známeho českého dizajnéra Jakuba Polanku, ktorý priniesol dávku kvalitnej módy, luxusných materiálov a precíznej práce. Po účasti na nultom ročníku Fashion LIVE! sa opäť vrátil na slovenskú módnu scénu a deň pred oficiálnym otvorením trojdňového podujatia Fashion LIVE! patril práve jeho tvorbe.

„Kolekcia je predovšetkým o kontrastoch a o tom, ako prispôsobiť odev vlastným túžbam bez obmedzení a hraníc. Je o tom, ako lepšie vyjadriť seba cez použitie stereotypov a ako ich zmeniť. Je to skica a štúdia na témy, ktoré sa mi zdajú aktuálne,“ povedal o svojej kolekcii Jakub Polanka.

Nadšenie z veľkolepého večera neskrývala ani kreatívna riaditeľka podujatia Fashion LIVE! Olo Křížová: „Dnes sme symbolicky odštartovali tohtoročný Fashion LIVE! exkluzívnou prehliadkou Jakuba Polanku. Pre mňa to bolo kozmické, čistá vznešenosť ženskej krásy, presne ako to dokáže len on. Som veľmi rada, že som mala tú česť opäť sa s Jakubom pracovne stretnúť.“

Po prehliadke nasledoval krst špeciálneho vydania magazínu LÁV, ktorý je venovaný projektu Fashion LIVE! a všetkým tohtoročným zúčastneným dizajnérom. Každý z nich prispel originálnym kúskom zo svojej novej kolekcie na vytvorenie jedinečného editoriálu, ktorý reprezentuje slovenskú módnu tvorbu. Nové číslo pokrstil samotný Jakub Polanka zlatými a striebornými niťami spolu s modelkou z titulnej strany magazínu LÁV – Barborou Bruškovou. Celým večerom sprevádzala moderátorka Lucia Hablovičová.

„Teším sa, že sa magazín LÁV spojil s Fashion LIVE!. Spolu s touto výnimočnou udalosťou môže dať dizajnérom, stylistom, vizážistom, fotografom či hairstylistom ďalší priestor, ktorý ich kreatívnu prácu zhmotňuje do papierovej formy a zanecháva odkaz ich tvorby i naďalej. Strieborné a zlaté nite, ktorými Jakub a Barbora módne vydanie LÁVu pokrstili, sú symbolom tohto prepojenia. Naše veľké poďakovanie za túto možnosť patrí najmä organizátorke Fashion LIVE! Zorke Husarčíkovej a kreatívnej riaditeľke Olo Krížovej,“ vyjadril sa šéfredaktor magazínu LÁV Radomír Brhlík.

Fashion LIVE! sa však ešte len začína a pred sebou máme tri dni plné slovenskej, ale aj zahraničnej módy. Prehliadky začínajú už dnes od 16:00 hod. prehliadkami mladých talentovaných študentov z Ateliéru 343.

Medzi prehliadkami je možné nazrieť aj do showroomov na poschodí v Starej tržnici, ktoré ponúkajú kvalitný dizajn nielen na obdiv, ale aj zakúpenie. Nenechajte si tieto tri prehliadkové dni Fashion LIVE! ujsť, program bude naozaj zaujímavý.

Lístky si je možné stále zakúpiť na www.fashionlive.sk/sk/listky.

O projekte Fashion LIVE! – Fashion LIVE! je módne podujatie, ktoré sprístupňuje slovenskú a svetovú módu širokej verejnosti vďaka kolekciám ostrieľaných módnych návrhárov, ale aj nádejných mladých talentov. Počas troch prehliadkových dní, ktoré sa už tradične konajú v priestoroch Starej tržnice, si milovníci módy môžu vychutnať niekoľko prehliadok denne. Na mieste si môžu zároveň zakúpiť modely od svojich obľúbených dizajnérov v dizajnérskych showroomoch.