Jakub Štáfek z Vyšehrad fylm: Slovákom by prospelo sa viac usmievať, s Lavim už nemám nič spoločné (rozhovor)

S hlavným predstaviteľom českej komédie Vyšehrad Fylm Jakubom Štáfkom sme sa rozprávali o tom, ako vznikol nápad natočiť seriál a následne celovečerný film zo zákulisia futbalového prostredia. Ako riešili vulgarizmy vo filme, v ktorom účinkuje aj detská hviezda. Jakub Štáfek nám tiež prezradil, či scénky vo filme sú podľa skutočných udalostí a či sa už chystá pokračovanie filmu.

Film si v českých kinách pozrelo za mesiac viac ako 500-tisíc divákov. Očakávali ste takýto úspech?

Je to super, hlavne v tejto dobe. Mali sme nejaké očakávania pred covidom, keď sme ten film pripravovali, ale v súčasnosti sme rozhodne šťastní. Myslíme si, že by sme mohli stúpať ešte vyššie.

Ako to vidíte na Slovensku? Predsa Slováci sú iní diváci, možno viac konzervatívni?

Všeobecne si myslím, že Slovákom by prospelo sa viac usmievať. Myslím si, že vďaka dlhšiemu lockdownu na Slovensku, bude slovenskému divákovi dlhšie trvať vrátiť sa do kín. Ale na druhej strane si myslím, že náš film je v Čechách takou vlajkovou loďou, ktorý naučí divákov zase chodiť do kín. Dúfame, že to tak bude aj na Slovensku.

Ako vznikol nápad Vyšehrad Seryál a následne Vyšehrad Fylm?

Začiatok sa datuje niekedy okolo roku 2015 až 2016. Dostali sme od novej internetovej televízie priestor, aby sme mohli voľne tvoriť.

Pôvodná idea bolo o tom, že budeme robiť nejaký seriál o futbale. Pôvodne to boli nejaké skeče. Potom sme dostali ponuku, aby sme vytvorili nejakého hrdinu, s ktorým sa budú môcť diváci stotožniť, ktorému budú fandiť a v bande kamarátov nás vtedy napadlo, že vznikne Július Lavický. Ja som to pôvodne ani nechcel hrať, moje ambície boli, že to budem celé režírovať a produkovať a nakoniec sme zistili, že nikto nevie tak dobre hrať futbal ako ja (smiech). Takže som to musel byť ja.

Pôvodná idea bola dokonca, že to nebude Vyšehrad, ale Bohemians. Mali sme dobré vzťahy s Ivanom Trojanom, ktorý je veľký fanúšik klubu Bohemians Praha. No ale nakoniec to dobre nedopadlo, už si ani nepamätám z akého dôvodu. Nakoniec sme si povedali, že toho futbalového génia zo Sparty oproti tej Bohemke bude ešte viac umocnený, keď pôjde do tej tretej ligy do Vyšehradu.

Ja som to pôvodne ani nechcel hrať, moje ambície boli, že to budem celé režírovať a produkovať a nakoniec sme zistili, že nikto nevie tak dobre hrať futbal ako ja (smiech). Takže som to musel byť ja

Hovoril vám niekto do scenárov?

Nie. Mohli sme si točiť čo sme chceli. Nikto nám do toho nekecal, čo bolo veľká výhoda. Aj preto to bolo asi tak úspešné.

A nápad s filmov prišiel kedy?

S nápadom na film sme prišli hneď po seriály. Na istý čas nás však stopli vyjednávania na práva. Nenašli sme spoločnú cestu s tou internetovou televíziou. Museli sme tak dlho čakať, pokiaľ sme našli nejakú spoločnú reč, aby sme mohli licenciu odkúpiť.

Myslíte si, že to takto nejako v českom či slovenskom futbale funguje?

(Dlhé usmievavé ticho). Ja sa v tom futbalovom prostredí relatívne dlho pohybujem. Mám veľa kamarátov futbalistov, poznám veľa ľudí z futbalového prostredia. My keď sme ten scenár písali, tak sme si prešli také kolo rozhovorov s tými ľuďmi a urobili sme si také rešerše z toho všetkého. Takže my hovoríme, že sme taká rozprávka pre dospelých inšpirovaná skutočnými udalosťami, ale vieme, že tá reality je koľkokrát ešte horšia. To čo diváci uvidia vo filme, tak to sú scény, ktoré sa skutočne stali, ktoré sa stali futbalistom a ľuďom v tom futbalovom prostredí.

Jakub Štáfek, hlavný predstaviteľ českej komédie Vyšehrad Fylm. Foto: Magic Box.

Čo má Jakub Štáfek spoločné s Lavim?

Už nič. Ale niekedy tam istá paralela bola (smiech). Ja ho rád obliekam, ako vravievam. Ja mám rád postavu Laviho. Je to svojím spôsobom taký môj únik, aby som sa mohol trochu vyblbnúť, aby som mohol byť trochu za dementa (smiech). Niekedy som možno bol ako Lavi. Možno nezodpovedný, ukecaný, možno som občas klamal, mal som rád party life a bavili ma ženské. Isté paralely tam boli, ale v túto chvíľu si myslím, že som už trochu ďalej ako Lavi.

Ako sa vám podarilo pozháňať toľko českých futbalistov do filmu?

Nikoho sme nemuseli presviedčať. Ja tých chlapcov poznám. Za prvé nám fandili už pri seriálu a za druhé boli zvedaví ako to funguje pri natáčaní celovečerného filmu. Najviac priestoru vo filmu má Tomáš Rosický. Bol jediný z futbalistov, ktorému sme posielali scenár, a decentne sme mu upravovali tu jeho úlohu, aby sa cítil komfortne. On chcel, aby sme do toho českého futbalu trochu rýpali a dal nám v tom zelenú.

Niekedy som možno bol ako Lavi. Možno nezodpovedný, ukecaný, možno som občas klamal, mal som rád party life a bavili ma ženské. Isté paralely tam boli, ale v túto chvíľu si myslím, že som už trochu ďalej ako Lavi.

Ako ste riešili natáčanie vulgárnych scén, keďže vo filme vystupuje aj vaše filmové dieťa?

Urobili sme relatívne veľký konkurz na hlavnú detskú úlohu. Chodili nám talentované deti, ale z tých rodičov sme mali pocit, že to sú ich cvičené opičky. Bolo tiež dosť rodičov, ktorým sme dali prečítať scenár a povedali nám, že nepripadá do úvahy, aby to ich dieťa hralo.

Nakoniec som sa svojmu účtovníkovi a právnikovi zmienil o tom, že hľadáme hlavnú detskú hviezdu. On mi povedal, že mi pošle na kasting svojich dvoch chlapcov. Osemročný Kubík všetkých na tom kastingu porazil o parník. Keďže sa s rodičmi poznám tak som im ten scenár ďaleko ľahšie vysvetlil. Oni chápali, že nám ide o tú nadsázku.

Kubíkovi vysvetľovali, že aká to je úloha, a že bude sa tam diať to a to, a že v realite sa to nedeje, že ide iba o humor pre dospelých. On bol taký ako malý Sheldon, robot, ktorý nič neriešil. Šprajcol sa nám iba raz, keď mal dať o dva roky staršiemu dievčatku pusu na líce. My sme objavili nového Tomáša Holého.

Foto: Magic Box.

Boli ste aj spolurežisérom. Čo vás viac bavilo?

Mňa baví aj réžia aj hranie. My s režisérom Martinom Koppom na seba dobre počujeme. Poznáme sa roky a presne som vedel, kedy on chcel, aby som nejaké momenty zmenil. Nehovorím, že sme sa nedostali do nejakých sporov, ale dokázali sme ich vždy vyriešiť.

Čo vy a futbal? Či už len Oktagon?

Futbal už len na charitatívnych akciách. Pravdupovediac mňa ten futbal už bolí viac ako tí bojové športy.

Pripravujete nejaký podobný projekt? Budete pokračovanie Vyšehradu Fylm či Vyšehradu Seryál?

Teraz si od toho chceme oddýchnuť. Niečo v hlavách máme. Na takýto film potrebujeme nejaký čas. Počas štyroch piatich rokov sa v tom futbalovom prostredí stane veľa vecí, a my budeme mať znova nabito. Určite však pokračovanie nebude do dvoch troch rokov.