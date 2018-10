Jakubech prestup z Trnavy neľutuje, v OSC Lille je už druhý brankár v prvom tíme

LILLE 11. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Adam Jakubech počas minuloročného letného prestupového obdobia opustil Spartak Trnava a zamieril do francúzskeho OSC Lille, s ktorým podpísal zmluvu na päť rokov. Dosiaľ však na debut v tamojšej Ligue 1 čaká. Priznal, že prechod do iného prostredia nebol preňho jednoduchý.

Najťažšie mesiace v kariére

„Mám za sebou veľkú životnú a kariérnu zmenu. Musel som sa zžiť s prostredím i kolektívom. Do toho rečová bariéra. Prvých šesť mesiacov bolo skutočne najťažších v mojej kariére. Vďaka patrí priateľke Dominike. S ňou som to zvládal oveľa ľahšie. Získal som však nové skúsenosti, ktoré ma vnútorne posilnili,“ povedal pre štvrtkové vydanie denníka Šport Jakubech.

Dvadsaťjedenročný gólman chytal dosiaľ najmä za treťoligovú rezervu Lille, no v hierarchii brankárov klubu časom postúpil na vyššie miesto.

„V Trnave som sa postupne prepracoval na post jednotky a po prestupe do Lille som prakticky začínal od začiatku. Musel som sa s tým vyrovnať najmä v hlave. Uvedomoval som si, že som sa dostal do profesionálneho klubu. Nikdy som zmenu dresu neoľutoval. Užívam si to a stále na sebe tvrdo pracujem. Moja pozícia sa o niečo zlepšila, som už druhý brankár v prvom tíme,“ prezradil rodák z Prešova.

Mimo ihriska sa nestretávame

Ak by posun do prvého tímu neprišiel, Jakubech by zrejme hľadal východisko z nepriaznivej situácie inde. „Boli sme s manažérom nastavení tak, že by sme hľadali inú alternatívu. Vedenie klubu však príliš neuvažovalo o hosťovaní. Stále cítim dôveru a dúfam, že moja šanca príde,“ povedal talentovaný brankár.

V Lille sa mu zatiaľ páči. „Je to príjemné mesto, ktoré má dobrú polohu. Leží neďaleko hraníc s Belgickom, takže to máme na skok do viacerých známych miest. Už sme si stihli pozrieť Brusel, Amsterdam, Paríž či Londýn. Povedal by som, že celkovo sú v klube vzťahy iné ako v Trnave. Profesionálnejšie, pracovnejšie. Kolektív sa mimo štadióna veľmi nestretáva. Čo sa týka brankárov, na ihrisku vychádzame bez problémov, ale nie sme takí kamaráti, že by sme sa navštevovali,“ zhodnotil Jakubech.

Problémy mu najmä spočiatku robila francúzština, v ktorej sa stále zdokonaľuje. „Je to náročná reč, jej výslovnosť nám Slovákom nie je blízka. Štyrikrát do týždňa chodím na hodiny francúzštiny. Nie je to perfektné, ale dohovorím sa.“

Stále podporuje svoj bývalý tím

Od prestupu z Trnavy bol Jakubech v nedeľu prvýkrát na zápase Spartaka ako divák. Jeho niekdajší spoluhráči triumfovali v 11. kole Fortuna ligy nad Sereďou na Štadióne Antona Malatinského 2:1. Čoskoro by ich mohol prísť povzbudiť znovu.

„Ani turniket ma už nespoznal, nechcel ma pustiť dovnútra,“ žartoval. „Dobre mi padlo, že som sa po čase stretol s bývalými spoluhráčmi a videl som víťazstvo Spartaka nad nováčikom zo Serede. Teší ma, že mužstvo sa dostalo do skupiny Európskej ligy. Koncom novembra sa predstaví na ihrisku Anderlechtu. Do Bruselu to mám z Lille hodinu autom, keď mi to povinnosti dovolia, rád prídem povzbudiť Trnavu,“ uviedol slovenský brankár.

Najbližšie dni mal stráviť v tíme SR do 21 rokov, napokon sa pre chorobu Matúša Kozáčika presunul k seniorskej reprezentácii. „Určite ma to potešilo, vážim si to. Program najbližších dní sa mi príjemne zmenil. Čaká nás duel v Trnave, kde som prežil pekné futbalové časy,“ skonštatoval Adam Jakubech.