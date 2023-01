Jamajská investičná spoločnosť údajne obrala Usaina Bolta o milióny dolárov, vyšetruje ju aj FBI

Jamajská vláda požiadala americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o pomoc pri vyšetrovaní rozsiahlej finančnej sprenevery zo strany jamajskej investičnej spoločnosti Stocks and Securities Limited, ktorá údajne obrala o viac ako 12 miliónov dolárov legendárneho šprintéra Usaina Bolta. Právni zástupcovia 9-násobného olympijského víťaza dali firme čas do piatka, aby vrátila peniaze. V opačnom prípade sa obrátia na súd.

Bolt na mizine

Spomenutá spoločnosť sídliaca v jamajskom hlavnom meste Kingston je podozrivá z toho, že okrem Bolta podviedla množstvo ďalších osôb, najmä starších ľudí a tiež vládne agentúry počas ostatných 13 rokov.

Tridsaťšesťročnému držiteľovi svetových rekordov v šprinte na 100 m aj 200 m údajne zostalo na účte len 12-tisíc dolárov z pôvodnej sumy viac ako 12,7 milióna. Firma vraj svojim klientom klamala o tom, koľko finančných prostriedkov im zostáva na účte.

Okradnuté aj vládne inštitúcie

Prostredníctvom spoločnosti Stocks and Securities Limited preinvestovali milióny dolárov aj jamajský Národný fond zdravia, Národná poľnohospodárska spoločnosť a ďalšie vládne inštitúcie. Jamajská Komisia pre finančné služby už začala s vyšetrovaním a tamojší minister financií Nigel Clarke už poveril národnú banku, aby spravovala financie v krajine. Podľa jeho slov sa občania nemusia báť o ekonomiku ostrovného štátu a spomenutá firma príde o všetko, čo za peniaze získané podvodmi nadobudla.

„Hnevá nás to o to viac, že údajný podvod mal trvať 13 rokov, že podozriví zámerne a bezcitne cielili na staršie osoby a našu milovanú a rešpektovanú národnú ikonu Usaina Bolta,“ povedal Clarke, ktorý verí v usvedčenie a potrestanie vinníkov: „Netreba panikáriť, finančný sektor zostáva silný. Úrady zistia, ako presne boli peniaze údajne ukradnuté, kto na tom najviac zarobil a kto to zorganizoval. Keď okradnete svojich klientov, ohrozíte finančný systém a spôsob nášho života, jamajská spoločnosť vás bude chcieť na dlho uväzniť.“