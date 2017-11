Ján Ďurica odohrá posledné medzištátne zápasy a ukončí kariéru v národnom mužstve

BRATISLAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový obranca Ján Ďurica v nadchádzajúcich medzištátnych prípravných stretnutiach uzavrie svoju 13-ročnú reprezentačnú kariéru. Stopér tureckého Trabzonsporu dosiaľ za národný tím odohral 90 zápasov a strelil 4 góly.

„Povedal mi to môj vnútorný hlas. Teraz je ten správny čas. Čaká to každého, generačná výmena v mužstve je normálna vec. Parádne rastie Milan Škriniar a predsa, mám svoj vek. Moje telo odovzdalo futbalu maximum. Nebolo by dobré čakať, kým ma začnú z reprezentácie vyháňať – treba vedieť, kedy odísť,“ povedal v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu Ján Ďurica.

Bol pri všetkých úspechoch tímu

Čoskoro 36-ročný hráč (nar. 10. decembra 1981) bol pri všetkých veľkých úspechoch národného tímu. Predstavil sa na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike i minulý rok na európskom šampionáte vo Francúzsku.

Ďurica prezradil, že svoj úmysel oznámil reprezentačnému trénerovi Jánovi Kozákovi už pred začiatkom kvalifikačného cyklu o postup na MS 2018 do Ruska. Slovensku ušla účasť na záverečnom turnaji, keď obsadilo druhú priečku v F-skupine európskej časti eliminácie za suverénnym Anglickom.

V tabuľke druhých tímov skončilo až posledné a nezabezpečilo si možnosť baráže. „Bolo by pekné rozlúčiť sa na svetovom šampionáte, bol by to môj druhý. Tak som si to predstavoval, že v Rusku ukončím reprezentačnú kariéru. Odklonilo sa však od nás šťastie, takže môj čas nastal teraz,“ pokračoval Ďurica.

Pri rozhodnutí neboli dôležité čísla

Niekdajší zadák Artmedie Petržalka, Saturnu Moskovská oblasť či Lokomotivu Moskva odohral v najcennejšom drese počas 13 rokov 90 zápasov. V tomto smere je na štvrtom mieste v historickej štatistike.

„Byť tak dlho členom kádra národného tímu je výnimočné. Vždy som rád reprezentoval, to o mne vedia všetci. Tešil som sa na prvý, druhý, piaty aj štyridsiaty ôsmy zápas. Aj v tých novembrových súbojoch pôjdem naplno, ja to inak neviem,“ uviedol Ďurica a doplnil, že po rovnej stovke netúži:

„Iste, je to méta, ale aj 90 je pekné číslo. Keď som v národnom mužstve začínal, páčilo sa mi každé nové, až som sa dopracoval k deväťdesiatim štartom. Dôležité pre moje rozhodnutie nebolo číslo, ale pochopenie, že je ten správny čas.“

O mladých hráčov sa neobáva

Rodák z Dunajskej Stredy priznal, že chýbať mu bude najmä partia: „Máme cez mobilnú aplikáciu spoločnú skupinu, tam som to napísal, takže sa to dozvedeli všetci (spoluhráči, pozn.). V reakciách boli aj také vety, že keď sa stretneme na zraze, dáme si kávu a porozprávame sa o tom, že si to mám rozmyslieť a mohol by som ešte potiahnuť. Možno mohol, ale ako som povedal, nastal môj čas.“

Ďurica počas kariéry nazbieral skúseností na rozdávanie, o budúcnosť mužstva a nových mladých hráčov sa však neobáva. „Čo som mohol, to som im už dal. V tíme sú ešte Hamšík, Škrtel, Kucka, Hubočan, takže tí mladší sa majú od koho učiť, ako som sa učil v mojich začiatkoch ja.“

Slováci v novembrových asociačných termínoch najprv v piatok 10. 11. o 19.00 h SEČ v Ľvove nastúpia proti domácim Ukrajincom a o štyri dni neskôr (v utorok 14. 11. o 18.00 h) si v Trnave zmerajú sily s Nórmi.