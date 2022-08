Jan Koller – do kín mieri dokument o futbalovej legende

Vo štvrtok 18. augusta, príde do slovenských kín dokumentárny film o mimoriadne úspešnom českom futbalistovi s unikátnym životným príbehom. Snímku Jan Koller nakrútil režisér Petr Větrovský, ktorý má na svojom konte aj úspešný film o Attilovi Véghovi. Koller ho nechal nahliadnuť hlboko do svojho súkromia a umožnil filmárskemu štábu porozprávať príbeh, ktorý obdivujú státisíce futbalových fanúšikov na celom svete.

Zo Smetanovej Lhoty až medzi futbalové legendy – príbeh Jána Kollera sa radí medzi svetové unikáty. Venovalo sa mu množstvo prestížnych zahraničných platforiem a všetky sa zhodli na tom, že story „Českého Honzu“ je skutočnou rozprávkou, ktorá je asi už navždy nenapodobiteľnou. Sympatický obor totiž celé detstvo, mladosť a začiatok plnoletosti hrával za amatérske kluby na dedinskej úrovni. Príbeh Honzu Kollera nie je len príbehom človeka, ktorý to nevzdal, aj keď mu nikto neveril. Je to tiež príbeh, ktorý môže inšpirovať každého chlapca, ktorý dnes hrá futbal na dedine, príbeh o tom, že rozprávky sa niekedy naozaj stávajú skutočnosťou a nikdy nesmie chýbať motivácia ísť ďalej.

„Ak tu má niekto rozprávkový príbeh svetových parametrov, je to práve Honza Koller,“ hovorí o protagonistovi svojho filmu režisér a producent Petr Větrovský. Vo filme sa spoločne so známym futbalistom filmári vracajú na miesta, kde pôsobil – od rodnej obce až po Monako. O českom kanonierovi pritom rozprávajú jeho futbaloví kolegovia, ale aj kamaráti a rodina.

„Že sa o mne nakrúti film, to by mi ani vo sne nenapadlo. Asi ako by mi nenapadlo, že by sa mi mohol splniť detský sen o kariére profesionálneho futbalistu,“ hovorí Koller, ktorého skromnosť nijako nenaznačuje, že ide o najúspešnejšieho strelca v histórii českej futbalovej reprezentácie. Na svojom konte má neuveriteľných 55 reprezentačných gólov!

Film Jan Koller do slovenských kín prinesie distribučná spoločnosť Continental film. Trnavské publikum sa môže tešiť na uvedenie filmu v špeciálnej predpremiére v kine CINEMAX Aréna už v utorok 16. augusta, za účasti tvorcov aj samotného Kollera. Spoločne s Martinom Škrtelom a futbalistami Spartaka Trnava sa zúčastní aj autogramiády na nádvorí pred fanshopom Spartaka od 13.30 do 14.30.

