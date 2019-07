Ján Kozák ml. nerobí zo seba zázračného trénera Slovana Bratislava, využíva otcove skúsenosti

Vraví sa, že nová metla dobre metie. Toto príslovie momentálne dokonale sedí na trénera futbalistov slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava Jána Kozáka ml.

Musia sa vrátiť do starých koľají

„Belasí“ pod vedením tohto 39-ročného rodáka z Košíc zatiaľ iba víťazia. Po stredajšom triumfe v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy 2019/2020 nad kosovským KF Feronikeli (2:1) triumfovali aj v sobotňajšom ligovom vystúpení proti Michalovciam (3:0).

„Hráči si uvedomili, že majú povinnosť vrátiť sa do starých koľají. Chceli sme od nich, aby dobre začali a snažili sa prekvapiť súpera, aby sme hneď od začiatku hrali na pozitívnej vlne. To sa nám podarilo výborne, z prvého rohu sme dali gól,“ uviedol Kozák ml. po stretnutí podľa oficiálneho klubového webu a dodal: „Samozrejme, po takomto úvode sa hneď hrá ľahšie. Vieme, že nás čaká ešte veľa práce, no dnes sme urobili malý krôčik vpred. Verím, že sa budeme ďalej zlepšovať. Vyhrali sme zaslúžene, kvalita bola na našej strane. Predviedli sme veľa pekných akcií, ale bolo tam aj dosť nedostatkov. V prvom rade som však videl nasadenie a srdce. Dúfam, že to videli aj fanúšikovia.“

Teší sa na každý tréning

Niekdajší reprezentant a účastník MS 2010 v JAR priznal, že trénovať Slovan je preňho obrovská časť. „Trénujem síce nejaké štyri roky, ale bolo to v druhej, prípadne v tretej lige, čiže túto príležitosť som si nemohol nechať ujsť. Je to pre mňa radosť. Teším sa na každý tréning, na každú analýzu a veľmi som sa tešil aj na zápas s Michalovcami. Nejdem však zo seba robiť nejakého zázračného trénera. V priebehu dvoch dní nemáte veľa času na nejaké zmeny. Snažil som sa však hráčom vštepiť, aby hrali viac srdcom. Verím, že to bolo vidieť,“ doplnil.

Tiež podotkol, že sa často radí aj so svojím otcom – bývalým reprezentačným koučom Jánom Kozákom st., ktorý v minulosti na klubovej úrovni viedol aj Michalovce.

„Bol by som hlupák, keby som nevyužil otcove skúsenosti. Pred zápasom sme si zavolali. Otec toho zažil veľa, ako tréner určite viac než ja a niekedy vám takýto človek dá nejaké myšlienky a podnety, na ktoré by som možno sám prišiel neskôr a možno by som urobil nejaké chyby. Vďaka rozhovorom s otcom môžem týmto chybám predísť,“ skonštatoval Ján Kozák ml.

Na novom štadióne je stopercentný

Slovan je zatiaľ na svojom novom štadióne v lige stopercentný. Bratislavčanov v sobotu nasmerovali za víťazstvom predsezónne posily – už v úvodnej minúte skóroval surinamský obranca Myenty Abena a v 21. min zvýšil na 2:0 krídelník Erik Daniel.

Trojbodovú poistku pridal po zmene strán v 70. min Maročan Moha, ktorý duel zhodnotil takto: „Presne takýto zápas a takéto víťazstvo sme potrebovali. Počas celého duelu sme hrali kompaktne, vysoko sme napádali súpera a získavali sme lopty na jeho polovici. Každý z nás sa po tomto stretnutí cíti lepšie. Dobre sme sa naladili na odvetný súboj v Európskej lige.“

Hrali s veľkým rešpektom

Zemplínčania sa v sobotu stali prvým tímom, ktorý sa na novom Tehelnom poli predstavil druhýkrát, v apríli prehrali v Bratislave 1:4. V slovenskej metropole sa proti Slovanu predstavili ôsmykrát v histórii a opäť prehrali.

Po minulosezónnom historickom 5. mieste vo Fortuna lige vstúpili do nového ligového ročníka dvomi prehrali 0:3. Pred týždňom takýmto výsledkom doma podľahli hráčom MŠK Žilina. Michalovskému trénerovi Antonovi Šoltisovi tak po stretnutí nebolo veľmi do reči.

„Hrali sme s veľkým rešpektom. Chceli sme vychádzať z kompaktnej obrany, ale ešte sme ani neboli poriadne na ihrisku a už sme vinou nekoncentrovanosti prehrávali. Mali sme snáď jednu strelu, keď Vojtko trafil brvno. To je príliš málo. Čaká nás ešte veľa roboty, ale musia prísť ďalší a skúsenejší hráči, aby sme boli konkurencieschopní a aby mladí pri nich rástli. Slovan vyhral zaslúžene, vo všetkom bol lepší,“ poznamenal na tlačovej konferencii niekdajší spoluhráč Jána Kozáka ml. z Artmedie Petržalka.