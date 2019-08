Ján Kozák ml. sa oficiálne stal hlavným trénerom ŠK Slovan Bratislava

Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava oficiálne povýšil Jána Kozáka ml. do pozície hlavného trénera A-mužstva.

Na lavičke vystriedal Ševelu

Tridsaťdeväťročný Košičan v júli vystriedal pri kormidle „belasých“ Martina Ševelu a od vypadnutia s čiernohorskou Sutjeskou Nikšič v 1. predkole Ligy majstrov 2019/2020 sa Slovan výrazne herne aj výsledkovo pozviechal. Vo štvrtkovej odvete play-off na ihrisku gréckeho PAOK Solún spečatil postup do skupinovej fázy Európskej ligy.

„Už dávnejšie sme prestali riešiť trénerskú otázku, pretože sme boli veľmi spokojní s tým, ako sa Ján Kozák ml. chopil svojej príležitosti. Dnes môžeme aj oficiálne oznámiť, že sme s ním podpísali ročný kontrakt s opciou na predĺženie spolupráce na dlhšie obdobie,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík ml. prostredníctvom oficiálneho klubového webu.

Kontrakt podpísaný pred zápasmi proti PAOK

Kozák ml. bol ešte pred niekoľkými týždňami kormidelníkom B-tímu Slovana, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži. Nečakané zakopnutie v LM však „zlomilo väz“ spomenutému Ševelovi a syn niekdajšieho trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka st. sa v klubovej hierarchii posunul vyššie.

„Chcem zdôrazniť, že kontrakt sme podpísali ešte pred dvojzápasom s PAOK Solún, výsledok teda nemal žiaden vplyv na to, či by Ján Kozák ml. zostal šéfom realizačného tímu. Tešíme sa, že sme predovšetkým po taktickej stránke zvládli dôležité zápasy a dosiahli vytúžený úspech v podobe postupu do skupinovej fázy Európskej ligy. Pokračujeme v našej práci, toto nie je strop našich možností, stále môžeme a chceme byť lepší. Ďakujeme všetkým fanúšikom za podporu a verím, že si spoločne užijeme tieto krásne chvíle,“ doplnil Kmotrík ml.

Spolu s Jánom Kozákom ml. budú pri mužstve Slovana naďalej pôsobiť aj jeho asistenti Xavier Simoes, Martin Rusňák, Timotej Vajdík aj tréner brankárov Miroslav Hrdina.