Ján Kozák zhodnotil MS vo futbale 2018, výsledok Chorvátska je skvelou správou pre malé krajiny

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák povedal, že Francúzsko si na XXI. MS v Rusku vybojovalo prvenstvo zaslúžene, hoci na „mundiale“ nemalo najlepšie mužstvo zo zúčastnených krajín.

„Fanúšikovia možno chceli od šampióna pohľadnejší futbal, ale majstrovstvá sveta sú turnajom o víťazstve, o titule. Francúzi všetko podriadili cieľu, zápasy mali v rukách a pod kontrolou. Prvé miesto získali zaslúžene,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ) slová J. Kozáka, ktorý pozorne sledoval šampionát a na margo „čerstvých“ svetových šampiónov ďalej skonštatoval: „Francúzsko má veľmi dobre poskladané mužstvo, s vyváženými formáciami. Na jednej strane dobre bránili, ale prechádzali do efektívnych rýchlych kontier, silní boli v kombinácii. Francúzi to zvládli v Rusku bez jediného výsledkového zaváhania. Raz mali problémy, v osemfinále s Argentínou, v ktorom zvíťazili 4:3. Inkasovali gól na 1:2 a potom predviedli svoj najlepší futbal na šampionáte. Polhodina hernej parády so smrtiacou gólovou dvanásťminútovkou pre argentínskeho protivníka.“

Futbalových „odpadlíkov“ bolo málo

Kouč slovenského národného tímu zdôraznil, že najlepšie mužstvo na MS 2018 mala Brazília. „Logicky preto bola účastníkom aj najlepšieho zápasu s Belgickom vo štvrťfinále. Nezvládla ho výsledkovo (1:2, pozn.), čím uvoľnila cestu na trón iným, ale do kategórie najlepšie mužstvo by som dal práve ju.“

Futbalových „odpadlíkov“ na majstrovstvách sveta v Rusku bolo málo, po základných skupinách to bolo vo vyraďovacích dueloch prakticky v každom zápase výsledkovo tesné. “Žiaden tím sa počas mesiac trvajúceho turnaja nevyhne zaváhaniu, kríze. U niektorého je to len pár minút, u iného jeden či viac zápasov, ale horšiemu dňu sa nevyhne nikto. Umožňuje to aj počtom obyvateľov malým štátom čeliť papierovo silnejšiemu súperovi, vzdorovať favoritovi. Krásnym príkladom je finalista z Chorvátska, ktorému sme asi všetci fandili. Pretože to bol skvelý príklad pre všetky malé krajiny, že sa dá dosiahnuť vysoký cieľ a dá sa ísť až do konca aj na najväčšom a najprestížnejšom turnaji. Príklad pre futbalistov z takýchto zväzov, motivácia pre každý ďalší zápas, turnaj, kvalifikáciu. Chorváti sa prebili do Ruska cez baráž a došli až do finále. Nie že by sa predrali, dokráčali doň futbalovo,“ poznamenal Ján Kozák na margo „vatrenich“, ktorí patrili k jeho obľúbeným tímom.

„Od začiatku MS som fandil trom mužstvám. Z nich dva tímy boli vo finále, vypadla mi akurát Brazília. Takže ja som spokojný. Účasť Chorvátska vo finále je skvelá správa pre všetky malé krajiny. Veľmi som Chorvátom na turnaji držal palce, bol som šťastný spolu s nimi. Ich sila v strede poľa, zoskupená okolo Modriča, podľa mňa najlepšieho futbalistu na turnaji, je enormná. Spolu s ním Rakitič, Perišič, Rebič a na hrote Mandžukič, skvelé mužstvo. V mojom fanúšikovskom srdci boli v nedeľňajšom finále v Moskve (Francúzsko zdolalo Chorvátsko 4:2, pozn.) oba tímy. Fandil som jedným aj druhým, takže na konci som nebol smutný. Vychutnal som si zápas, vychutnal som si futbal.“

Zlatú loptu získa niekto iný

„Mundial“ v Rusku nevyšiel viacerým tímom, ktoré odborníci pasovali za adeptov na popredné umiestnenie. Nemeckí majstri sveta z roku 2014 skončili už v základnej skupine, osemfinále bolo konečnou stanicou pre vicemajstra spred štyroch rokov Argentínu s Lionelom Messim, ale aj Španielsko či Portugalsko s Cristianom Ronaldom.

„Čo bolo za krachom Nemecka či Argentíny? Vzťahy. Ak tie nie sú na patričnej úrovni, nedá sa byť úspešný. Prešli si tým v minulosti aj Francúzi, keď sa hráči na šampionáte búrili proti trénerovi, v kabíne to vtedy vrelo. Trvalo im dlhšie, kým si vzťahy vyčistili, ale keď to zvládli, vydali sa po dobrej ceste – pred dvoma rokmi finále ME, teraz triumf na MS. Argentínske spory sa dostali aj von, bolo zrejmé, že tímu to v tejto oblasti neladí,“ skonštatoval Ján Kozák a pokračoval: „Nemci síce vnútorné problémy udržali za dverami šatne, ale nepochybne tam muselo byť niečo nedobré. Nenominácia Saného na tento problém jasne ukazuje. Typologicky nemali takého futbalistu v kádri: ak sa tréner Löw rozhodol nezobrať ho na turnaj, muselo to súvisieť práve s tým, že zrejme neprijal určenú úlohu. Poznajúc však Nemcov a im vlastný profesionalizmus, určite si urobia analýzu, skonsolidujú mužstvo a myslím si, že už o dva roky budú späť.“

Nadvláda a doba futbalového panovania dvojice Lionel Messi – Cristiano Ronaldo sa možno chýli ku koncu. „Pre futbal je to len dobre. Som presvedčený, že aj Zlatú loptu získa v tomto roku niekto iný. Oceňujem, čo pre futbal znamenali, ale trvalo to už dlho a aj vďaka tomuto šampionátu sa futbal dostane do novej etapy. Už pred finále som hovoril, že sa mi páči Modrič, skvelí boli aj Belgičania Hazard a De Bruyne.“ Na otázku, či ho zaujal niektorý tréner svojím jasným rukopisom, Ján Kozák odpovedal: „Každý chce využiť svojich najlepších hráčov a tomu prispôsobuje herný koncept. To bol spoločný rukopis všetkých.“

VAR bol prínosom pre futbal

Kormidelník slovenskej futbalovej reprezentácie pred šampionátom v Rusku bol optimista v súvislosti s výraznejším presadením sa niektorého z afrických tímov. Nikto z kvinteta Egypt, Maroko, Nigéria, Tunisko a Senegal neprešiel bránami základnej skupiny. “Myslel som si, že aspoň jeden sa dostane medzi elitných šestnásť a možno aj vyššie. Nestalo sa. Individuálne majú africké krajiny dostatok dobrých hráčov, už ich vedú aj kvalitní tréneri, predovšetkým z Európy. Stále však nemajú kolektív, tím schopný obstáť v konkurencii s najlepšími,“ vyjadril sa Ján Kozák a doplnil: „Z môjho pohľadu bolo na MS v Rusku najlepším africkým účastníkom Maroko. Ukázalo dobrú organizáciu hry, schopnosť odohrať vyrovnanú partiu s favoritmi, ako boli Španielsko či Portugalsko. Doplatilo na absenciu efektívneho stredného útočníka, preto tie zápasy s Európanmi výsledkovo nezvládlo. Aj keď nepostúpilo zo skupiny, na mňa zapôsobilo.“

Prvýkrát sa na MS použil systém VAR. Bol prínosom pre futbal? „Bol, ale… Vo finále sa s ním malo narábať citlivejšie. Posúdenie penaltovej ruky Perišiča malo byť viac v prospech ducha futbalu, nie len striktne rešpektovať pravidlo, ktoré si aj tak mnohí vysvetľujú rôzne. Takže VAR áno, je to veľká pomoc pre spravodlivosť v hre, je to dobrý pomocník. Treba však ešte doladiť, doštylizovať všetky jeho prednosti a spôsob využitia. Myslím si, že napríklad pri simulovaní hráčov sú ešte rezervy. A potom tá aplikácia, chce to aj od hlavného rozhodcu citlivý prístup k získanej informácii,“ dodal v rozhovore pre web futbalsfz.sk tréner slovenskej reprezentácie Ján Kozák.