Ján Laco požiada o prepočítanie hlasov v Liptovskom Mikuláši, dramatický volebný súboj s Blcháčom prehral len tesne

Dramatický volebný súboj o primátorskú stoličku prebieha medzi úradujúcim primátorom Jánom Blcháčom a Jánom Lacom. Ako bývalý hokejový reprezentačný brankár uviedol na sociálnej sieti, vzhľadom na tesnosť volebného výsledku požiada o prepočítanie hlasov.

Blcháčovi sa podarilo obhájiť primátorskú stoličku len s náskokom 57 hlasov.

„Prehral som už mnohokrát. Keď ste športovec, tak sa to stáva. Nie je možné vyhrať každý zápas. To sa nepodarí nikomu. Sú ale prehry a prehry. Keď prehráte s niekým, kto bol lepší, ako ste vy, treba skloniť hlavu a zagratulovať. Mrzelo by ma ale pri takto tesnom výsledku nepožiadať o prerátanie,“ skonštatoval Laco.

Ten sa o dôveru voličov uchádzal ako nezávislý kandidát a získal 4 530 hlasov, Blcháčov zisk dosiahol 4 587 hlasov. Na treťom mieste skončila s 1 070 hlasmi nezávislá kandidátka Lucia Cukerová, ďalšieho nezávislého kandidáta Tomáša Martausa podporilo 1 060 voličov.