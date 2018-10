Ján Valach po boku Petra Sagana do konca roku 2021, predĺžil zmluvu s tímo Bora-Hansgrohe

BRATISLAVA 10. októbra (WebNoviny.sk) – Úspešné cyklistické spojenie Peter Sagan a Ján Valach zostane aktuálne aj počas najbližších troch sezón. Po Saganovi predĺžil zmluvu s nemeckým tímom Bora-Hansgrohe aj Valach.

Trojnásobný majster sveta bude mať po svojom boku slovenského športového riaditeľa do konca sezóny 2021. Podľa denníka Pravda Sagan si Valacha sám vyžiadal.

Valach sa cyklistike venuje od deviatich rokov

Skúsený 45-ročný odborník sa cyklistike venuje od deviatich rokov, ako junior úspešne reprezentoval Československo a Slovensko zastupoval na dvoch olympijských hrách.

Po skončení kariéry pôsobil na viacerých cyklistických postoch. So Saganom spolupracoval už v tíme Tinkoff, v nemeckej stajni Bora-Hansgrohe spolu zavŕšili druhú sezónu.

„Pokračujem v rovnakej funkcii. Máme rozdelených cyklistov, budem viesť skupinu jazdcov na čele s Petrom Saganom. Môže sa stať, že sa zúčastním na pretekoch, na ktoré Peter nepôjde, alebo bude štartovať na podujatí aj pod vedením iného športového riaditeľa nášho tímu,“ vysvetlil Ján Valach v rozhovore pre Pravdu.

Peter Sagan už ukončil sezónu

Peter Sagan po majstrovstvách sveta v Innsbrucku ukončil súťažnú časť sezóny, momentálne so svojimi spolupracovníkmi dávajú dokopy kalendár pre tú nastávajúcu. V jarnej časti sezóny na neho čaká viacero tradičných vrcholov.

Ako prvý bude na programe „monument“ Miláno-Sanremo, na ktorom už dvakrát obsadil druhé miesto. Chýbať by nemal ani na ďalších veľkých podujatiach Okolo Flámska a Pariž-Roubaix, na oboch už raz zvíťazil. Sagan dokonca zvažuje prvýkrát v kariére aj štart na ďalších prestížnych jednorazových pretekoch Liége-Bastogne-Liége. Rok 2019 odštartuje mladší z bratov Saganovcov v Austrálii na januárovom „etapáku“ Tour Down Under.

„V tomto čase sa doťahuje Petrov kalendár na nasledujúcu sezónu. Bude v podstate rovnaký alebo veľmi podobný ako aj v tomto roku. Prvým vrcholom budú jarné klasiky, potom príprava a štart na Tour de France,“ potvrdil Valach.