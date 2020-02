Ján Volko má olympijské hry na dosah, patrí medzi Top 30 najlepších šprintérov sveta

Najlepší slovenský šprintér Ján Volko sa vďaka svojim výsledkom v prestížnom seriáli World Athletics Indoor Tour, v ktorom dosiahol jedno víťazstvo, štyri tretie miesta, trikrát vyrovnal (6,57) a raz zlepšil slovenský rekord (6,55), výrazne priblížil k účasti na olympijských hrách 2020 v Tokiu.

Ako informuje web atletika.sk, Volko si vylepšil umiestnenie vo svetovom rebríčku na 100 m, do ktorého sa počítajú aj výsledky z halových šesťdesiatok. Posunul sa na 28. miesto, pričom na hrách bude štartovať 56 stovkárov.

Matej Tóth je zatiaľ bez kvalifikácie

Momentálne sú na pozíciách zaručujúcich účasť ôsmi slovenskí atléti. „Ak by sa rebríčky uzatvárali teraz na konci halovej sezóny, vďaka postaveniu v nich by sa na OH kvalifikovali šiesti muži – šprintér Ján Volko, trojskokan Tomáš Veszelka, kladivár Marcel Lomnický, chodci Miroslav Úradník na 20 km, Michal Morvay a Dominik Černý na 50 km – a tiež dve ženy – osemstovkárka Gabriela Gajanová a kladivárka Martina Hrašnová,“ povedal šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) Martin Pupiš pre oficiálny web zväzu.

Šancu prebojovať sa do Tokia majú aj ďalší Slováci. „Nádejné pozície majú aj prekážkarky Stanislava Škvarková a Daniela Ledecká, pričom v rebríčku nie sú chodci Matej Tóth a Mária Katerinka Czaková, ktorí by nemali mať problém kvalifikovať sa na OH buď splnením limitu, alebo z rebríčka po dosiahnutí potrebného počtu štartov,“ dodal Pupiš.

Kvalifikovať sa majú čas len do konca júna

Do boja o Tokio môžu podľa šéftrénera zasiahnuť napríklad aj výškar Matúš Bubeník, prekážkar na 400 m Martin Kučera, maratónec Tibor Sahajda, štvorstovkárka/osemstovkárka Iveta Putalová, sedembojárka Lucia Vadlejch, prípadne aj štvorstovkárka Alexandra Bezeková a kladivárka Veronika Kaňuchová, možno aj niektorá zo štafiet na 4 x 400 m.

Na OH sa môžu atléti kvalifikovať buď splnením limitov, alebo vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku. K limitárom sa v jednotlivých disciplínach budú dopĺňať ďalší bez limitu na základe postavenia vo svetovom rebríčku do stanoveného počtu štartujúcich.

Limity sa plnia od 1. 5. 2019 do 29. 6. 2020, v behu na 10 000 m, chôdzi na 20 km a vo viacbojoch je termín od 1. 1. 2019 do 29. 6. 2020, v maratóne a chôdzi na 50 km od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2020. V štafetách (4 x 100 m, 4 x 400 m, 4 x 400 m mix) sa na OH kvalifikuje automaticky osmička najlepších z MS 2019 v Dauhe a ďalších osem na základe postavenia vo svetových tabuľkách k 29. 6. 2020.