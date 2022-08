Ján Volko nemá pred ME v atletike veľké očakávania, nestavia si vzdušné zámky a do Mníchova ide s pokorou

Šprintér Ján Volko sa už úplne zotavil zo zranenia ľavého stehenného svalu a môže reprezentovať Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách Európy v nemeckom Mníchove.

Ako povedal pre oficiálny web Slovenského atletického zväzu, do dejiska šampionátu odcestuje v piatok 12. augusta vlakom, kým zvyšok výpravy až v sobotu autobusom.

Extrémne kvalitná konkurencia

Na ostatných ME v Berlíne pred štyrmi rokmi skončil na 13. mieste v behoch na 100 m aj 200 m, čo vtedy považoval za sklamanie. Teraz by bol s takým výsledkom spokojný.

„Po dlhej dobe sa naozaj na preteky teším. Hoci som pre zranenie takmer mesiac nemohol súťažiť a prišiel som o šancu uchádzať sa o štart na júlových MS v Eugene, cítim sa výborne. Všetko je super. Moje očakávania síce nie sú veľké, lebo konkurencia je extrémne kvalitná, no pre mňa je teraz najdôležitejšie, že sa cítim naozaj dobre. Nestaviam si vzdušné zámky, na šampionát idem s pokorou a s radostným pocitom, že vôbec môžem v Mníchove bežať. Môžem len a len prekvapiť. Nič mi nezväzuje ruky či nohy, som pokojný a teším sa na preteky. Dúfam, že som aj v dobrej forme,“ uviedol 25-ročný Bratislavčan.

Halový majster Európy z roku 2019 sa cíti po zdravotnej stránke dobre: „Bežným boliestkam som sa nevyhol, ale nebolo to nič hrozné, čo by sa nedalo rýchlo vyriešiť. Takisto ma teší, že sa moje hamstringy sú v poriadku, sú silnejšie ako v mojich najlepších rokoch. Myslím si, že zdravotne som na tom lepšie ako v nedávnej minulosti. Aj preto som spokojný a pokojný. Telo drží a verím, že to takto ostane.“

Na stovke si verí viac

Volko si viac verí na stovke, aj keď v úvode sezóny sa mu viac darilo na dvojstovke. „Moje momentálne výkony sú lepšie na 100 m ako na 200 m, čo zrejme zapríčinil tréningový výpadok spôsobený zranením práve v období, keď sme mali v pláne rozvíjať rýchlostnú vytrvalosť. Možno dvojstovka na ME nevypáli tak, ako sme si pred sezónou predstavovali, ale rozhodne sa aj v tejto disciplíne pokúsim o čo najlepší výsledok. Na stovke, kde sa momentálne cítim komfortnejšie, je konkurencia ako vždy veľká, no v nej sa môže vždy stať čokoľvek,“ myslí si držiteľ kompletnej medailovej zbierky z halových ME v šprinte na 60 m.

„Ak by som zopakoval výkony zo záveru prípravy a postúpil by som do semifinále na stovke alebo na dvojstovke, ideálne však na oboch tratiach, bude to fajn. Ďalej je všetko otvorené. Môže sa stať čokoľvek, rôzne zlyhania favoritov na šampionátoch nie sú nič výnimočné. Atletika je na jednej strane úžasný merateľný šport, ale na druhej v istých momentoch nepredvídateľný. Ak predvediem výkon, na ktorý sa cítim, myslím si, že mám nádej dostať sa do semifinále, aspoň na stovke,“ doplnil Volko k svojim ambíciám na ME v Mníchove.