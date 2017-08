Ján Volko patrí k deviatim Európanom, štartujúcim v Londýne. Tento rok si plníme sny, vyhlásil šprintér

BRATISLAVA 1. augusta (WebNoviny.sk) – Pre najrýchlejšieho slovenského šprintéra Jána Volka bude štart na MS v Londýne odmenou za intenzívnu prácu, ktorú doteraz s trénermi urobil. Uviedol to v utorok na stretnutí s novinármi tesne pred odletom do dejiska svetového šampionátu.

“Tento rok si plníme sny, pôvodný plán sme prekročili o tristo percent,” reagoval Ján Volko na otázku, s akými pocitmi cestuje do Londýna.

Limity do Ria boli benevolentnejšie

“Pred rokom sa nám o štarte na MS v Londýne ani nesnívalo. Je to niečo, čo sme nemohli čakať ani v najtajnejšom sne,” pokračoval 20-ročný Bratislavčan, ktorý limit pre účasť na MS splnil víťazným výkonom v behu na 200 metrov na ME pretekárov do 23 rokov, ktoré boli nedávno v poľskom Bydgoszczi.

“Pred rokom boli limity na olympiádu v Riu o niečo benevolentnejšie, po olympiáde ich sprísnili. Pre nás boli dosť tvrdé, preto som veľmi rád, že sa mi limit na MS podarilo splniť,” pokračoval pretekár HNTN Bratislava, ktorý by bol spokojný, ak by v Londýne absolvoval minimálne tri behy. “Samozrejme, ideálne by bolo, ak by som bežal až štyrikrát, ale to by bolo už asi veľa,” priznal Ján Volko.

Úspech bude, ak sa priblíži k rekordom

Halový vicemajster Európy v behu na 60 metrov z Belehradu tiež uviedol, že do Londýna cestuje s čistou hlavou, šampionát si chce užiť a bude sa usilovať zabehnúť časy na úrovni osobných rekordov. “Ak sa mi v tejto konkurencii podarí priblížiť sa k osobným rekordom, budem veľmi rád. Sám som zvedavý, koľko síl mi ešte zostalo v rezerve, lebo táto sezóna je naozaj poriadne nabitá súťažami,” konštatoval slovenský atletický reprezentant.

Jeho trénerka Naďa Bendová pred odchodom do Londýna neskrývala veľkú radosť a spokojnosť s tým, čo jej zverenec tento rok dosiahol. “Janko patrí k deviatim Európanom, ktorí budú štartovať na svetovom šampionáte. Je to senzácia. Pred rokom sa nám o tom ani nesnívalo,” zdôraznila Naďa Bendová.

Keďže trénerka Jána Volka je známa aj tým, že celkom presne vie určiť čas, ktorý najrýchlejší Slovák zabehne na konkrétnych pretekoch, novinárov zaujímalo, s čím bude spokojná po šampionáte v Londýne a či dokáže predpovedať jeho výkony na MS.

Súboje s najlepšími šprintérmi sveta

“Aby som mohla predpovedať Jankov čas, musela by som poznať štyri faktory, ktoré výsledný čas najviac ovplyvňujú. Sú to počasie, smer a sila vetra, Jankova psychická pohoda a jeho športová forma. Verím, že mu ešte zostali nejaké rezervy, lebo tento rok je tých veľkých podujatí aj na neho veľa. Ale ja verím, že aspoň z jedného rozbehu postúpi ďalej,” vysvetľovala Naďa Bendová.

Spolu s Róbertom Kresťankom dokázali pripraviť mladého slovenského šprintéra na súboje s najlepšími šprintérmi sveta. “Je senzácia, že Janko sa dostal medzi deväť Európanov, ktorí budú súťažiť v Londýne v šprintoch. To je niečo neuveriteľné. Pri posudzovaní jeho výkonov si tiež treba uvedomiť, že má v konkurencii 65 súperov iba štyroch bežcov svetlej pleti. Černosi predsa v šprintoch jednoznačne dominujú. My sme sa medzi nich dostali. Takže Janko má pravdu v tom, že tento rok si plníme sny,” zdôraznila trénerka Volka, ktorá tvrdí, že jej zverenec bude mať silnejšiu konkurenciu v behu na 200 metrov.

“Hoci to nezvyknem robiť, nedávno sme si s manželom pozreli zoznam účastníkov behu na 200 metrov a vychádza nám to tak, že postup z rozbehov v tejto disciplíne by bol hotovou senzáciou. Ale my tento rok vysoko prekračujeme pôvodné plány, urobíme všetko pre to, aby sme tejto tradícii zostali verní. Ale bude to všetko veľmi zložité,” konštatovala Naďa Bendová.

“Ja však budem spokojná, ak sa priblíži k hranici svojich osobných rekordov, ak nechá na trati všetko, čo má natrénované. Som zvedavá, či mu ešte zostali nejaké rezervy fyzických síl, lebo na každých pretekoch ide na sto percent,” dodala trénerka Bendová.

V Londýne bude Slovensko reprezentovať päť Slovákov, Ján Volko by podľa rozpisov súťaží mal byť najvyťaženejším Slovákom. Zatiaľ má v pláne bežať dva rozbehy, ak by pridal k tomu ešte aj dva semifinálové behy, bolo by to opäť prekročenie pôvodného plánu o ďalšie obdivuhodné percentá.

“Časy a výkony teraz ešte dopredu povedať neviem. To sa ukáže až priamo na mieste. Ale ak sa dostanem k osobným rekordom, budem veľmi rád,” lúčil sa s novinármi Ján Volko, ktorý tento rok na veľkých európskych podujatiach získal tri cenné medaily: zlatú v behu na 200 metrov a striebornú na 100 m na ME pretekárov do 23 rokov a striebornú v behu na 60 m na HME v Belehrade.