Ján Volko sa po tretíkrát v kariére stal Atlétom roka na Slovensku, do Siene slávy uviedli štyri osobnosti atletiky

Šprintér Ján Volko sa tretíkrát v kariére stal najlepším Atlétom roka na Slovensku. Dvadsaťšesťročný bratislavský rodák po víťazstvách v tejto ankete z rokoch 2017 a 2019 pridal prvenstvo aj v roku 2022.

S náskokom 174 bodov na druhú priečku odsunul chodca Miroslava Úradníka, tretiu priečku obsadila šprintérka či prekážkarka Viktória Forsterová. Výsledky ankety zverejnili v piatok v Bratislave.

Druhý Slovák vo finále hladkej stovky

Ján Volko sa do elitnej desiatky v ankete dostal siedmykrát. Okrem triumfov (2017, 2019 a 2022) bol trikrát druhý (2018, 2020 a 2021) a raz deviaty (2016).

V roku 2022 tento zverenec trénerského dua Naďa Bendová a Róbert Kresťanko finišoval štvrtý na 100 m na ME v Mníchove, pričom v semifinále vyrovnal vlastný národný rekord 10,13 s.

Stal sa len druhým Slovákom, ktorý sa na vrcholnom podujatí predstavil vo finále hladkej stovky pod holým nebom, pred ním to bol len Alojz Sokol ešte na OH 1896. Okrem toho Volko na ME obsadil 9. priečku na 200 m.

Rovnako 26-ročný chodec Miroslav Úradník obsadil na ME v Mníchove šiestu pozíciu v chôdzi na 35 km, na rovnakej vzdialenosti bol sedemnásty na MS tímov a na 21. priečke ho klasifikovali na MS.

Forsterovej prvá seniorská sezóna

Iba 20-ročná Viktória Forsterová v premiérovej seniorskej sezóne obsadila 24. priečku v semifinále na 60 m prekážok na halových MS, na hladkej šesťdesiatke ju klasifikovali na 31. priečke. Na ME „vonku“ v Mníchove bola 23. na 100 m prekážok a 32. v šprinte na 100 m.

Do elitnej desiatky sa dostali aj Michal Morvay (chôdza), Daniela Ledecká (400 m prek.), Matej Baluch (400 m prek.), Hana Burzalová (chôdza), Dominik Černý (chôdza), Gabriela Gajanová (800 m) a Ema Hačundová (chôdza).

Za mládežníka roka vyhlásili 19-ročného guliara Karla Šulu mladšieho, ktorý na MSJ skončil piaty. Druhá v tomto hodnotení skončila šprintérka Lenka Gymerská a tretia bola Rebecca Slezáková.

Gymerská je objavom roka

Medzi trénermi prvenstvá získali Naďa Bendová a Róbert Kresťanko medzi dospelými a Petr Filip medzi mládežou. Titul „Prekvapenie resp. objav roka“ získala spomenutá Lenka Gymerská, za veterána roka vyhlásili Milana Belianského.

Na slávnostnom galavečeri v Bratislave uviedli aj štyri osobnosti do Siene slávy slovenskej atletiky. Laureátmi sa stali Eduard Čordáš, Marián Šimo (in memoriam), Stanislav Štefkovič a Jan Železný.