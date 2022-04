Jan Žižka konečne dorazí do kín: bude to 8. 9.

Takmer štyri roky od poslednej klapky konečne dorazí do kín film Petra Jákla Jan Žižka. Snímka, ktorá predstaví zahraničné hviezdy ako je Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger či Sophie Lowe, bude mať premiéru druhý septembrový týždeň.

Termín premiéry ale neurčil Petr Jákl. „Bol mi pridelený Američanmi. A keďže musíme mať premiéru súčasne v Amerike i u nás, tak som to akceptoval,“ vysvetlil producent a režisér s tým, že keby to bolo na ňom, vybral by inak. Po dlhom čakaní sa ale už nemôže premiéry dočkať. „Veľmi sa teším na to, až bude film v kinách. Je to hrozný pocit, keď má človek dlhú dobu film hotový, ale nemôže ho nikomu ukazovať. Bohužiaľ kvôli pandémii je ale v podobnej situácii plno tvorcov,“ vysvetlil Jákl.

Celú dobu od dokončenia filmu čelil častým otázkam , kedy už bude film konečne v kinách. „Za poslednú dobu sa mi to stalo niekoľkokrát. V podstate posledné dva roky moje stretnutia s kýmkoľvek začínajú slovami: Tak kedy už bude Žižka? Ako vtip som začal všetkým hovoriť, že to asi bude nakoniec iba domáce video, pretože kina sa asi nedočkám,“ dodal so smiechom.

Foto: Magic Box

Snímka, ktorá je zatiaľ najnákladnejším filmovým počinom všetkých dôb v Čechách i na Slovensku, predstaví slávneho vojvodcu trochu inak, než by možno diváci čakali. „Je to príbeh o zrodu vojvodcu a myslím, že budú ľudia prekvapení z toho, ako je príbeh koncipovaný. Všetko sa odohráva v roku 1402, teda v dobe Žižkovej mladosti, ešte pred husitskými vojnami. Je v ňom všetko, čo je treba o tej dobe vedieť, aby ju človek pochopil. Tiež dostatok bojov, ale predovšetkým veľmi silný príbeh, ktorý človeka vedie filmom až do konca,“ zveril sa Jákl.

Film Jan Žižka hovorí o zrode najslávnejšieho vojvodcu českých zemí. Do slovenských kín ho uvedie distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia 8.septembra 2022.

Foto: Magic Box

Synopsa:

Na konci 14. storočia sú zeme Koruny českej zmietané tyraniou a násilím. Jan Žižka a skupina jeho žoldnierov sú najatí na ochranu následníka trónu. Jan preukáže skvelé strategické a bojové schopnosti. Následne je poverený službou pre samotného kráľa Václava IV.

Zeme ale v skutočnosti ovláda Jindřich z Rožmberka, najbohatší veľmož kráľovstva. Jan dostáva delikátnu úlohu: uniesť Rožmberkovu snúbenicu Kateřinu. Tým sa však zaplieta do vysokej politiky. Od tej chvíle nemá na výber. Musí bojovať.

Janove hodnoty sa otriasajú v základoch. Vášeň, vina, túžba i pomsta sa stávajú hnacou silou jeho boja za spravodlivosť a rovnoprávnosť obyčajného ľudu.

V tejto dobe sa zo žoldniera stáva legenda. Rodí sa vojvodca, ktorý bude bojovať za všetko, v čo verí.

Historický film Petra Jákla hovorí o počiatkoch husitského vojvodcu Jana Žižku na pozadí búrlivých udalostí roku 1402. V hlavných úlohách sa predstaví Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie Lowe, Karel Roden a ďalší.

Foto: Magic Box

Názov: Jan Žižka (Medieval)

Réžia: Petr Jákl

Producent: Petr Jákl, Cassian Elwes – J.B.J. Film, Double Tree Entertainment

Študio: R. U. Robot Studios

Výkonný producent: Martin J. Barab, Petr Jákl st., Kevin Bernhardt

Hlavné úlohy: Ben Foster, Michael Caine, Matthew Goode, Til Schweiger, Vinzenz Kiefer, Werner Daehn, William Moseley, Sophie Lowe, Karel Roden,Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Jan Budař, Ben Christovao a ďalší

Námet: Petr Bok, Petr Jákl st.

Scenár: Petr Jákl

Spolupráca: na základe scenára Marka Dobeša a Michala Petruša

Dramaturgia: Ivo Trojakov

Historik: Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

