Jana Čepelová hladko prešla cez prvú prekážku v kvalifikácii na US Open

Slovenská tenistka Jana Čepelová zvíťazila nad Britkou Naikthou Bainsovou 6:3, 6:1 v pondelňajšom zápase 1. kola kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže vo dvojhre na štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

US Open – kvalifikácia (dvojhra žien) – 1. kolo pondelok Jana Čepelová (SR) – Naiktha Bainsová (USA) 6:3, 6:1