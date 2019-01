Jana Čepelová má únavovú zlomeninu rebra. Sama nevie, ako sa to stalo

MELBOURNE 8. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Jana Čepelová odohrala zápas úvodného kola kvalifikácie ženskej dvojhry na grandslamovom Australian Open s únavovou zlomeninou rebra. V dueli so 16-ročnou Ukrajinkou Martou Kosťukovou prehrala 3:6, 5:7 a v najbližšom období ju čaká rekonvalescencia.

„S únavovou zlomeninou rebra sa hrať jednoducho nedalo. Bolesť som trochu utlmila liekmi, no nepomohlo to. Musím sa liečiť. V Aucklande som o tom ešte nevedela. Až v piatok, tu v Melbourne, som bola na magnetickej rezonancii. Sama neviem, ako sa to stalo. Liečenie potrvá šesť až osem týždňov,“ povedala pre portál Tenisový svet 25-ročná rodáčka z Košíc.

Čepelová sa v úvode sezóny predstavila na dvoch podujatiach. V novozélandskom Aucklande postúpila z kvalifikácie do hlavnej súťaže, kde však stroskotala v úvodnom kole. Na Australian Open neprešla cez prvú súperku v kvalifikácii.