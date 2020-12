Janíček z kauzy Fatima: Matovičova vláda sľúbila viac ako plní. Úradníci, ktorí zámerne brzdili projekty, zostali

Známy trenčiansky podnikateľ Ondrej Janíček na vlastnej koži zakúsil mafiánske praktiky výpalníkov. Už v biznisových začiatkoch mu zhorelo auto a následne mu v roku 1998 podpálili v Považskej Bystrici celú reštauráciu. Odmietol totiž odvádzať mafiánom povinnú rentu.

O vynovenú trenčiansku Fatimu ho pripravil gang Sýkorovcov na čele s Petrom Čongrádym za aktívnej asistencie štátu. Významnú úlohu pri tom zohrala obvinená bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

V rozhovore pre Webnoviny.sk Janíček spomína na svoje strety s mafiou aj kauzu Fatima. Hovorí, že za svoju nespravodlivú väzbu bude žiadať od štátu odškodné. Tiež tvrdí, že na niektorých ministerstvách aj po výmene vlády stále funguje netransparentnosť.

Stali ste sa známym najmä pre kauzu Fatima. Málokto však pozná Vaše podnikateľské začiatky. Ako ste začínali?

Pôvodne som Púchovčan. Svoje remeslo som si už vybral počas štúdia na strednej škole, chodil som na hotelovú akadémiu. Bol som medzi prvými, čo sa za socializmu dostali do zahraničia na veľkú zaoceánsku loď. Bola to v tom čase pre mňa obrovská gastronomická skúsenosť. Aj preto som sa rozhodol, že v tomto sektore zakúsim svoj podnikateľský chlebíček.

Prvé nasporené peniaze som s otcovou pomocou investoval do malej reštaurácie v kúpeľných Belušských Slatinách a v Považskej Bystrici do discoklubu. Veľmi dobre si pamätám na našu vtedajšiu zdravotnú sestru, ktorá u nás čapovala. Síce bola vzrastom nízka, no dala „do laty“ aj veľkých chlapov. A už tridsať rokov je mojou manželkou. (smiech)

V divokých 90-tych rokoch sa darilo mnohým výpalníckym skupinám. Samozvaní ochrancovia barov a reštaurácií kasírovali od podnikateľov v gastronómii nemalé peniaze. Aj od Vás?

Prirodzene som ani ja nemohol byť výnimkou. V Považskej Bystrici sme ako rodina veľmi solídne rozbehli podnikanie, patril som k jedným z najúspešnejších podnikateľov. Vlastnili sme bar, reštauráciu, fitness centrum, taxi službu, nechtové štúdio a mäsokombinát. Keďže sme sa stali viditeľnými, aj mne preto chlapíci zaklopali na dvere a prišli si vypýtať „ochranné“. Odmietol som. Odpoveďou mi bolo zhorené auto a vypálený bar.

Už pri príchode do Trenčína som bol podsvetím monitorovaný.

Ako ste sa dostali k trenčianskej Fatime?

Podnikanie v Považskej Bystrici malo svoje limity a my sme sa, prirodzene, chceli posúvať ďalej. Rozhodovali sme sa medzi Žilinou a Trenčínom. Možno to bude znieť zvláštne, ale Trenčín sme si vybrali kvôli všeobecne lepšiemu počasiu a hradu. Celý komplex nám ponúkla exekútorka Miklovičová. Bola to príjemná pani. Na základe jej odporučenia som sa dozvedel, že je v dražbe zaujímavý majetok.

Od počiatku ma Fatima priťahovala. Bola v tom čase len ruinou a do jej rekonštrukcie sme museli investovať 15 miliónov vtedajších slovenských korún. Jeden milión nás v začiatkoch stál len vývoz sutiny. Z celého objektu sa nám podaril vybudovať moderný gastronomický komplex s barom, reštauráciou, kolibou, veľkou terasou s impozantným výhľadom na celý Trenčín. Neskôr pribudol ešte bufet. Keď sme v roku 2000 Fatimu otvorili, okamžite pritiahla pozornosť verejnosti. Fungovali sme nepretržite 24 hodín denne a stále sme mali plno.

To, že sa Vám začalo dariť aj v Trenčíne zrejme neušlo pozornosti podsvetia. Začal sa o Vás zaujímať boss gangu Sýkorovcov Peter Čongrády…

Áno, už pri príchode do Trenčína som bol podsvetím monitorovaný. Keďže sme však s podnikaním v Trenčíne ešte len začínali, mali sme úvodný pokoj. Problémy nastali po tom, čo sa Fatima obnovila a rozbehla. Keďže sme boli noví a „in“, tak sa u nás schádzala rôzna klientela, vrátane tej toxickej. Svojou návštevou nás často poctil aj Peter Čongrády spolu s jeho excelentnou bandou „Mečiarovských anjelov“, ktorí nás vypaľovali a vydierali.

Až neskôr som sa dozvedel, že jeho úmyslom bolo prevziať moje podnikanie, pracovné úsilie, slobodu a nakoniec môj život. Evidentne za každú cenu a akýmkoľvek spôsobom. Z úspešného podnikateľa zo mňa, za pomoci polície, prokuratúry a skorumpovaných sudcov, urobili kriminálnika. Aspoň tak ma vždy v médiách označovala bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská.

Ako sa Čongrádymu podarilo dostať Vás do väzenia?

Mafián Čongrády zinscenoval moje falošné policajné obvinenie založené na údajnom vydieraní Tibora Jurisu, dovtedy celkom úspešného podnikateľa. Ten si narobil dlhy, kvôli čomu si ho vyhliadla mafia. Skončil som vo väzbe spolu so spoločníkom Jozefom Strelčíkom a paradoxne aj s Čongrádyho bratom Ľubošom, ktorého dal zatvoriť sám Peter Čongrády. K nám trom pribudol dvojnásobný vrah Rudolf Zúbek, ktorý nás vydieral, vypaľoval a robil nám kvázi ochranu pred ním samým.

Vytvorili z nás organizovanú zločineckú skupinu. Svojho brata Čonrády takpovediac milosrdne popravil. Bol totiž drogovo závislý a väzbou ho podľa mňa chcel uchrániť od drog a zároveň seba od potenciálnych nepríjemností. Vo väzbe som strávil 20 mesiacov, počas ktorých sa nám podnikanie otočilo hore nohami, respektíve nás mafiáni a sudcovia pripravili takmer o všetko, od slobody až po majetok.

Ako ste prežívali dvadsať mesiacov vo väzbe?

Od prvopočiatku zle. Celé sa to strhlo neskutočne rýchlo, nik sme si nestihli uvedomiť čo sa vlastne deje. V jednom momente sme mali celú nehnuteľnosť obkľúčenú policajnými autami, nad hlavou nám krúžila helikoptéra a do všetkých dverí sa nám hrnuli ťažkoodenci. Schmatli ma a začali mlátiť pred očami mojej manželky a vtedy 6-ročného syna. V takomto stave ma zbalili a odviezli.

Do väzenia som putoval celý od krvi, bola mi dokonca odmietnutá základná zdravotná starostlivosť. Bolo to ako z hororu. Môj mozog odmietal väzbu prijať, zvlášť nezákonnú a s vedomím, že sa to deje kvôli tunelovaniu môjho vlastného majetku. Dokonca som držal dvakrát hladovku na protest po 20 dní. Prišlo mi zvláštne, keď som sa prednedávnom dozvedel o rovnakom postupe Moniky Jankovskej. Pochopil som, že musím len vydržať.

Pikantnosť celého môjho prípadu dotvárajú rodinné prepojenia Vaska a Jankovskej.

V médiách ste sa vyjadrili, že Vám k slobode „dopomohla“ ako sudkyňa Monika Jankovská. Vraj za protislužbu mala dostať tri milióny korún.

Je to tak. V cele som dostal odkaz, že v prípade prevodu svojho majetku na bieleho koňa budem prepustený na slobodu. Za odkazom stál Peter Čongrády. Moje prepustenie mala zabezpečiť vtedajšia sudkyňa trenčianskeho okresného súdu a neskoršia štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská. Hneď ako som opustil brány väznice ma čakala Čongrádyho pravá ruka Peter Vasko, ktorý ma násilím a pod hrozbou smrti doviedol do bratislavského hotela Carlton. Mal som podpísať zmluvné dokumenty k prepisu mojej nehnuteľnosti v Trenčíne.

Vtedy som sa dozvedel, že časť z výťažku z tohto majetku v sume tri milióny korún má poputovať sudkyni Jankovskej za moje prepustenie. Bolo to všetko voči mne zinscenované a veľmi sofistikovane pripravené. Pikantnosť celého môjho prípadu dotvárajú rodinné prepojenia Vaska a Jankovskej. S totálnym údivom som prijal aj informáciu, že Jankovskej bývalý rodinný príslušník pôsobil v detskom mestečku v Zlatovciach, v ktorom v tom čase vyrastal práve mafián Peter Čongrády.

Vo vzťahu k vašej osobe prebieha viacero súdnych konaní. V akom sú stave?

Už od roku 2002 sa snažím prinavrátiť svoj nezákonne prepísaný majetok. Bol som blokovaný trenčianskym súdom, na ktorom som cítil veľký vplyv Moniky Jankovskej. Takmer všetci sudcovia pracovali na jej príkaz, konali nezákonne v mene štátu. Preto ich verejne nazývam sudcovskou mafiou. Niektorí sudcovia z tohto dôvodu sami namietli svoju zaujatosť, dokonca niektorí boli vraj vydieraní.

Za veľký úspech považujem, že mi bola na štvrtý pokus povolená obnova konania. Keďže som otvorene a verejne pomenoval pravdu, čelím zo strany pani Jankovskej a spol trestnému stíhaniu za ohováranie, krivé obvinenie a pokračujúce trestné činy. Tá ma psychicky za pomoci polície v čele s pánmi Gašparom, Krajmerom a Žáčikom likvidovala. Nechápem len, ako môže ohovárať niekto, kto hovorí pravdu. Momentálne ma čaká ešte niekoľko konaní, ale už mám takmer 80-percentnú úspešnosť.

Plánujete žiadať Slovenskú republiku o odškodné?

Môj dlhoročný boj so Sýkorovcami a justičnou korupciou odhalil, že chápadlá samotnej mafie siahajú až po najvyššie miesta v štáte. Listom som zareagoval na verejnú výzvu expremiéra Roberta Fica hlásiť akékoľvek podozrenie z korupcie. Ten ma však v médiách vysmial a osočil. Písal som aj prezidentom Gašparovičovi, Kiskovi, na generálnu prokuratúru, no nedostal som žiadnu odpoveď. Niet sa čomu čudovať, keď istý čas spornú nehnuteľnosť vlastnila dokonca manželka vtedajšieho riaditeľa NAKA, pani Krajmerová. To, čo napáchala na mne a mojej rodine verejná moc si určite žiada odškodné a ja ho určite budem požadovať.

Akú sumu?

Pôvodne mi išlo najmä o morálnu satisfakciu, no dnes plánujem požadovať aj finančné odškodnenie. Dlhoročné kriminalizovanie, súdne konania a zastupovania ma stáli totiž nemalé financie. Do tejto chvíle som zatiaľ žiadal o 150-tisíc eur. Nie všetky tieto peniaze si však plánujem ponechať. Časť z nich chcem venovať asociácii na záchranu právneho štátu a časť deťom bez domova a starším spoluobčanom.

Na niektorých ministerstvách stále funguje netransparentnosť.

Podnikáte v sektore, ktorý momentálne výrazne demoluje koronavírus. Ako sa s pandémiou COVID-19 vyrovnávate?

Súdne peripetie nie sú jediné, čo nás trápi. Prvá vlna koronakrízy nás prinútila zastaviť všetky naše aktivity v rámci podnikania. Bol to des a hrôza, ktorá postihla všetkých podnikateľov v gastronómii a hoteliérstve. Nestihli sme sa ani nadýchnuť a už sme druhou vlnou dostali ranu istoty. Čakáme, že postupne všetci vyhasneme. Bohužiaľ, štát absolútne zlyháva. Denne som konfrontovaný, že podporujem vládu Igora Matoviča. Je to najmä kvôli jej snahe rozbiť dvanásť ročnú hegemóniu SMER-u a jeho zločineckých komplicov.

Nepáči sa mi však, že Matovičova vláda sľúbila omnoho viac ako sama plní. Na niektorých ministerstvách stále funguje netransparentnosť a obyčajní ľudia sú ponechávaní bez adekvátnej podpory. To sa novej garnitúre môže stať osudným a aj moja trpezlivosť má hranice. Možno čoskoro budem opäť musieť vyjsť z ulity a pomôcť skutočnej spravodlivosti.

Čo tým myslíte?

Chcel by som mnohých ľudí podporiť v ich boji proti bezpráviu. Stále sa totiž ešte veľa vecí v tejto krajine deje potichu a za zatvorenými dverami. Prostredníctvom sociálnych sietí ma mnohí denne oslovujú s napáchanými krivdami, no nemajú odvahu povedať pravdu nahlas. Chcem im pomôcť a preto budem priamo poukazovať na nezákonné rozhodovanie konkrétnych úradníkov, sudcov, či prokurátorov. Ako povedala pani Jankovská: „Brániť sa oplatí“.

Povedali ste, že stále na úradoch vládne netransparentnosť. Viete byť konkrétny?

Ako podnikateľ v cestovnom ruchu mám dlhoročné skúsenosti s ministerstvom dopravy. Na svojich pozíciách tu zostalo mnoho úradníkov, ktorí viaceré dobré projekty zámerne brzdili alebo ich jednoducho ignorovali. Iné projekty sa zasa podobali na bezodnú studňu, do ktorej sa lejú peniaze s neistou návratnosťou. Takto to do nekonečna ísť nemôže.