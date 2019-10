Jankovská a Harabin budú disciplinárne stíhaní, minister Gál podal podnet

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská a sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin budú disciplinárne stíhaní. Podnet na nich podal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), o čom agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu. Podľa Gála sú dôvodom na disciplinárny podnet voči Jankovskej jej klamlivé výroky. Harabin sa podľa ministra Gála previnil tým, že sa ako sudca aktívne angažuje v politike.

Klamstvá a spolupráca s Kočnerom

Bývalá štátna tajomníčka sa podľa šéfa rezortu spravodlivosti dopustila klamstva, keď opakovane tvrdila, že nebola vo vile advokáta Radomíra Bžána v Chorvátsku.

Fakt, že tam Jankovská skutočne bola potvrdil samotný Bžán. Jankovská je okrem iného aj medzi podozrivými sudkyňami, u ktorých v závere augusta tohto roka zasahovala polícia.

Dôvodom je údajná spolupráca s Marianom K., ktorý je už obžalovaný ako objednávateľ vraždy novinára Jána Kuciaka. Rezort spravodlivosti v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR, rezortom vnútra a políciou pripravuje zmenu legislatívy, ktorá by umožnila lepšie sa vysporiadať v prípade dôvodných podozrení voči sudcom, prokurátorom či policajtom.

Angažovanie v politike

„Minister spravodlivosti Gábor Gál dnes podal návrh na začatie disciplinárneho konania voči sudkyni Krajského súdu v Bratislave Monike Jankovskej a sudcovi Najvyššieho súdu SR Štefanovi Harabinovi. Dôvodom podania návrhu na disciplinárne konanie voči Monike Jankovskej je porušenie povinnosti sudcu spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti a to po celý čas trvania funkcie sudcu. Minister spravodlivosti SR Gábor Gál má za to, že predmetný disciplinárny návrh nie je v rozpore s prípadným trestným konaním. Prípadné trestné konanie by sa mohlo vzťahovať na iné skutky sudkyne,“ uviedol tlačový odbor ministerstva spravodlivosti.

Pri Harabinovi nie je v súlade s výkonom povolania sudcu podľa Gála fakt, že sa aktívne angažuje v politike. Sudca kandidoval neúspešne v tohtoročných prezidentských voľbách, plánuje tiež vstúpiť do parlamentnej politiky ako volebný líder strany Vlasť.

„V prípade sudcu Štefana Harabina podal minister spravodlivosti SR návrh na disciplinárne konanie pre jeho aktívnu politickú činnosť, ktorá je v rozpore so zákonnou povinnosťou sudcu,“ dodalo ministerstvo.