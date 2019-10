Jankovská by mala zvážiť výkon funkcie sudcu, Praženková sa vyjadrila k údajnej komunikácii s Kočnerom

Bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská by v záujme zachovania dôvery verejnosti v justíciu, jej nestrannosť a nezávislosť mala zvážiť podanie návrhu ministrovi spravodlivosti na prerušenie funkcie sudcu. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedníčky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej s tým, že takýto krok Jankovskej by privítala.

Odsúdila korupciu v súdnictve

Praženková zároveň podľa vlastných slov ostro odsudzuje akékoľvek korupčné správanie, ku ktorému podľa medializovaných informácii mohlo dôjsť v slovenskom súdnictve.

„Súdnictvo musí byť nestranné, nezávislé a musí tak byť vnímané aj v očiach verejnosti. Je neprijateľné, aby sudca podľahol tlaku politických strán a hnutí, záujmových skupín, účastníkov konania a verejnosti,“ vyhlásila Praženková s tým, že korupciu sudcov považuje za absolútne neprijateľný stav, proti ktorému treba nekompromisne zasiahnuť.

Praženková zároveň zdôrazňuje, že v prípade, že orgány činné v trestnom konaní potvrdia pravdivosť informácií v medializovanej kauze Threema, malo by dôjsť k vzneseniu obvinenia voči konkrétnym osobám.

Zverejnená komunikácia s Kočnerom

„Po vznesení obvinenia môže minister spravodlivosti podať návrh na dočasné pozastavenie funkcie sudcu. O takom návrhu rozhodne disciplinárny senát do 10 dní od jeho doručenia,“ povedala Praženková.

Dodala, že do ukončenia vyšetrovania a potvrdenia pravosti zverejnenej komunikácie nemá právomoc vykonať akékoľvek opatrenia vo vzťahu k výkonu funkcie sudcu.

Jankovská ešte začiatkom septembra odstúpila z funkcie, keď jej polícia pre podozrenie z trestnej činnosti zabavila mobilný telefón, rovnako aj niekoľkým ďalším sudkyniam. Po odchode z postu sa vrátila ako sudkyňa na Krajský súd v Bratislave, momentálne je však práceneschopná.