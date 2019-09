Jankovská by podľa Via Iuris nemala vykonávať funkciu sudkyne až do odstránenia pochybností

Odstupujúca štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská by v záujme zachovania nezávislosti a nestrannosti súdnictva podľa združenia VIA IURIS až do odstránenia pochybností okolo jej osoby nemala vykonávať funkciu sudkyne.

Pre agentúru SITA to uviedol výkonný riaditeľ združenia Milan Šagát. „Súdnictvo na Slovensku dlhodobo požíva nízku mieru dôvery verejnosti, preto je extrémne dôležité, aby sa dôkladne a nezávisle prešetrili akékoľvek pochybnosti v súvislosti so sudcami a sudkyňami, ktorých nezávislosť a morálna integrita túto dôveryhodnosť ovplyvňujú,“ zdôraznil s tým, že Jankovská by mala požiadať o prerušenie výkonu funkcie sudcu.

