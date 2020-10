Jankovská má na krku ďalšie obvinenie, na NAKA mala vypovedať v kauze korupcie v súdnictve

Národná kriminálna agentúra (NAKA) vzniesla voči bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej ďalšie obvinenie. Uvádza to portál televízie Joj Noviny.sk. Zároveň pripomína, že Jankovskú v stredu predviedli na expozitúru NAKA v Nitre, kde mala vypovedať v kauze korupcie v súdnictve.

„Bol som vyrozumený o tom, že moja klientka bola predvedená sem s tým, že podľa zverejnených informácií to má súvisieť s nejakou inou trestnou činnosťou. Teda s ďalším skutkom, ktorý by sa jej mal klásť za vinu. Či má vznesené obvinenie, to vám teraz neviem povedať,“ uviedol pre portál advokát Jankovskej Peter Erdösi.

Pokiaľ ide o prevoz Jankovskej z utorka 27. októbra na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, podľa advokáta po dobu, kým bol s ňou, nevypovedala. „Čo sa dialo potom, vám neviem povedať,“ dodal.