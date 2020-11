Jankovská s "ficovoličmi" nepohne, viac ako Smeru by mohla poškodiť Pellegrinimu

Výpoveď bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej pred vyšetrovateľom nemusí nateraz znamenať koniec politickej kariéry šéfa strany Smer-SD Roberta Fica. Pre portál Webnoviny.sk to povedal politický analytik Ján Baránek.

Jankovská sa podľa výpovede pred vyšetrovateľom angažovala v kauze miliónových zmeniek TV Markíza v prospech podnikateľa Mariana Kočnera ako kamarátka. O tom, že rieši zmenky, mala hovoriť pred predsedom Smeru-SD Robertom Ficom. Rovnako sa mala o tom zmieniť aj Petrovi Pellegrinimu.

Mala tiež vypovedať, že Kočner ju uisťoval, že zmenky sú pravé. Kočner je za falšovanie zmeniek spolu s exriaditeľom Markízy Pavlom Ruskom zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 19 rokov odňatia slobody. O odvolaní má rozhodovať Najvyšší súd SR.

Treba dokázať, čo vedeli Fico s Pellegrinim

Analytik Baránek považuje za podstatné, či Jankovská naozaj nevedela, že zmenky Markízy sú falošné. „Ak sa dokáže, že klamala a vedeli o tom aj Fico a Pellegrini, tak je to dôvod na ich odstúpenie. Treba zistiť, kto akú pravdu vedel,“ zhodnotil analytik.

Otázkou je, prečo sa vôbec Jankovská ako štátna tajomníčka angažovala v súkromnom spore, ktorý mal riešiť súd. Analytik sa spýtal, aký záujem Fico a Pellegrini mohli mať, aby sa o tom mali nechať informovať Jankovskou.

Líder Smeru Fico vyhlásil, že bývalú štátnu tajomníčku „toľko trápili, až niečo začala rozprávať“. Nevie, prečo by mal vysvetľovať, kedy sa s kým stretol „pokiaľ na to nie je trestnoprávny dôvod“. „Nikdy žiadny rozhovor o zmenkách nebol,“ povedal vo štvrtok Fico. Odmietol tiež, že by s niekým hovoril o Kočnerovej väzbe.

Pellegrini nepovzbudzoval, ani nežiadal

Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini uviedol, že si „nespomína“ na stretnutie s Jankovskou. „Ja som ju určite ani nepovzbudzoval, ani nežiadal a ani nechcel, aby riešila niečo v prospech Mariana Kočnera,“ vyjadril sa pred médiami.

Ako ďalej povedal, uistil predstaviteľov americkej ambasády a Markízy, že ako premiér urobí všetko preto, aby spravodlivosť platila.

Poslanec NR SR Peter Pellegrini. Foto: SITA/Branislav Bibel

Ústavný právnik Eduard Bárány, ktorý pôsobil ako poradca bývalého premiéra Fica nepredpokladá, že by mala existovať súvislosť typu, že niekto pred niekým niečo spomenul a ten mal konať.

„Silno pochybujem, že by boli z toho trestnoprávne dôsledky. Musel by som poznať skutočnú výpoveď pani Jankovskej. Bez jej znalosti ide len o špekuláciu,“ vyjadril sa pre Webnoviny.sk Bárány.

Výzvy na odchod a spoluprácu s políciou

Fica na spoluprácu s políciou opakovane vyzval podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). Podľa neho Jankovská sa s Ficom pravidelne stretávala a Fico bol informovaný o jej aktivitách a kontaktoch.

„Je teraz na vyšetrovateľoch, aby vyšetrili, či to nezakladá trestnú zodpovednosť z titulu spolupáchateľstva alebo neoznámenia páchania trestnej činnosti. To ukáže vyšetrovatelia, avšak pánovi Ficovi ako aj ďalším môžem len zopakovať – priznania a spolupráca je vždy poľahčujúca okolnosť,“ povedal Webnovinám Šeliga.

Na odchod z funkcie poslanca Fica vo štvrtok vyzval podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS). Podľa neho musí byť Fico „plný strachu“, čo na neho Jankovská povie a kedy si po neho príde polícia. „K čomu sa mám priznať?“ spýtal sa Fico. Laurenčíka označil za „nevýrazného šedého pána“ a Šeligu za „dieťa“ amerického finančného Sorosa.

Baránek výzvy podpredsedov parlamentu označil za povinnú jazdu. „Musia to robiť. Je jasné, že Fico sa musí brániť a ich politickú výzvu neuposlúchne,“ komentoval analytik.

Ktorej strane môže výpoveď poškodiť?

Nedávny prieskum agentúry Median SK pre RTVS ukázal že Smer-SD mal podporu 6,3 percenta opýtaných a Pellegriniho Hlas-SD 20,3 percenta. Prieskum sa uskutočnil medzi 6. a 11. novembrom na vzorke 1 018 respondentov.

Baránek si myslí, že doteraz známe informácie z výpovede Jankovskej by nemali popularitu Smeru-SD negatívne ovplyvniť. „Volič Smeru je nastavený tak, že verí všetko Ficovi a ostatným neverí nič,“ poznamenal.

Horšie môže podľa neho dopadnúť Pellegriniho Hlas-SD, ktorý má kritickejších voličov. „Veď preto odišli zo Smeru, že chcú robiť nekorupčnú politiku,“ uzavrel analytik.

Jankovská hovorí, ale nie o všetkom, čo je v obvinení

Bývalá štátna tajomníka za Smer-SD najskôr popierala, že by Kočnera poznala. Podľa zverejnenej mobilnej aplikácie Threema si pritom s Kočnerom vymenila tisíce správ. Kočner sa o nej podľa medializovanej komunikácie vyjadroval ako o jeho „opičke“.

Z pozície štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti odstúpila vlani v septembri. Komunikáciu s Kočnerom označila za údajnú. „Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako,“ vyhlásila Jankovská.

Podľa Threemy mala ovplyvňovať sudkyne, ktoré rozhodovali v kauze Kočnerových zmeniek TV Markíza. Polícia Jankovskú zadržala tento rok v marci spolu s ďalšími 12 sudcami v akcii Búrka. Obvinila ich z ich z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti.

Jankovská najskôr obvinenia odmietala. Držala aj protestnú hladovku. Napokon začala pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry vypovedať. Priznala sa k trestnej činnosti. Jej advokát Peter Erdős však upozornil, že veľa vecí, ktoré sú napísané v uznesení o vznesení obvinenia, sa tak nestali.